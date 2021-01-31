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«Я испытывала непрекращающийся ужас»: Дарья Мельникова о материнстве

31 января
2021 год

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31 января 2021
Дарья Мельникова стала героиней нового выпуска ютюб-шоу Елены Боровой «Мать года», в котором женщины разных профессий делятся своим опытом материнства и развеивают устойчивые и вредоносные стереотипы и мифы о «детоводстве». Например, о существовании какого-то идеала материнства, о том, что женщина может безболезненно всё успевать без посторонней помощи, и о том, что материнство - это легко и естественно.
28-летняя Мельникова родила двоих сыновей с разницей в три года. Недавно актриса призналась, что именно рождение второго сына «открыло в ней чакру материнства», так как она уже знала, что именно её ожидает. А рождение первенца вызвало поначалу лишь страх, депрессию и полную растерянность. Подобного рода признания всё чаще находят отклик у большого количества женщин, оказавшихся в схожей ситуации.
В беседе с Леной Даша подробно рассказала о том, чему её научили дети, как пережить страх перед новорождённым ребёнком, и как избавиться от чувства вины, оставляя детей с няней.

«Я испытывала непрекращающийся ужас»: Дарья Мельникова о материнстве

О трудностях материнства

«Мне кажется, я стала мамой и почувствовала кайф от материнства только, когда у меня родился второй ребёнок, честно говоря. Это как пойти второй раз в школу, видимо. В первый раз я испытывала непрекращающийся ужас. В первый год жизни [первенца] я просто выпала в осадок. Мне 23, я стою у окна, вижу, как с парковки уезжает человек на машине на работу, и рыдаю. Потому что я не могу этого сделать. Я не могу взять ключи от машины, сесть в неё и поехать. Для меня это была какая-то недостижимая мечта. Я понимала, что я прикована наручниками к малышу, которого я боюсь. Мне больно, тяжело. Грудь болит. Изменилось тело. Нет любимой работы теперь. Нет привычной жизни. Там вообще такая странная смесь эмоций. Очень тяжело. Депрессия, гормоны, хрен знает вообще что!»

О причинах создания клуба для матерей

«Я думаю о том, в каком положении оказываются мамы, запертые с одним или двумя детьми в этих бетонных коробках. Это какая-то новая реальность для наших организмов. Потому что всё-таки, рожая в какой-то коммуне, ну, грубо говоря, как это было раньше в деревнях, у тебя подхватывают малыша, кто-то готовит еду, ты давно растёшь среди детей и с детства знаешь, что с ними делать. А тут я жила в этом своём мирке, потом у меня случилось большое событие, и я не знаю, как на него реагировать. Но к сожалению, это наша реальность, это теперь норма - переживать такие эмоции. Здорово, когда есть поддержка, и её надо искать, эту поддержку. Собственно, поэтому я создала Movem club уже со вторым ребёнком, потому что я боялась повторения этой депрессии, всего этого ужаса. Я создала клуб, в котором я хотела найти поддержку и дать эту поддержку всем, кто оказывается в подобной ситуации. Казалось бы, к тебе пришло самое большое счастье в твоей жизни, но ты оказался в очень тяжелом психологическом состоянии. И надо находить какие-то источники знаний и поддержки, чтобы в этом состоянии адекватно себя вести».

«Я испытывала непрекращающийся ужас»: Дарья Мельникова о материнстве

О необходимости признавать и переживать негативные эмоции

«Моя мама очень меня оберегала от негативных эмоций. [Следила за тем] чтобы их не было ни у меня, ни вокруг меня. И к 30 годам я поняла, что совершенно не умею справляться с негативными эмоциями. Я настолько их боюсь, что делаю ситуацию гораздо сложнее, вместо того, чтобы просто прожить эту эмоцию, пережить её как-то и идти дальше. И тащу в итоге за собой этот наросший ком. Сейчас стараюсь учить детей тому, что бывают плохие эмоции, и у родителей тоже. И что грусть, разочарование, негатив - часть нашей жизни».

О втором ребёнке и отложенном удовольствии от материнства

«Второй ребёнок меня излечил. Это было осознанное желание - родить второго ребёнка. Плюс у нас ещё был какой-то кризис внутренний семейный, и мне казалось, что ребёнок сейчас необходим. И он действительно пришёл. Я не могу сказать, что он решил наши проблемы, потому что он не для этого пришёл. Но он сделал меня мамой. До этого я была просто старшим членом семьи. И вообще не воспринимала себя как маму. Но почему-то второй ребёнок запустил процесс материнства. После которого я почувствовала, что я мать и мне это нравится. Бывают дни, когда я лезу на стенку, но в основном я всё равно кайфую от своей должности».

О самом классном в материнстве

«Я стала сверхчеловеком. Я стала выполнять одновременно много задач и не жаловаться. Решать проблемы научилась. Дети научили меня собранности и самоорганизации. Готовить еду. Читать книги. Соблюдать режим. Они меня в принципе стали учить взрослой адекватной жизни. Нести ответственность - за них, за свои слова, за свои поступки. Вот эти слова “Дети - наши учителя”…Я действительно не ожидала, что дети начнут меня чему-то учить.
Во время родов, учитывая, что у меня были домашние роды, я прошла через опыт какой-то удивительной выносливости, боли. Это очень был важный для меня опыт. Он мне многое дал понять про себя, про жизнь, про боль».

«Я испытывала непрекращающийся ужас»: Дарья Мельникова о материнстве

Об отцовских качествах Артура Смольянинова

«Артур очень помогает с детьми. Очень-очень. Вот он из тех отцов, которые, если мама боится сломать ножку, пока моет попу (я была такой мамой, я боялась что-нибудь сломать, пока купаю), а Артур такой “Давай сейчас я”. Раз, искупал, подгузник поменял. И я всё время старалась ему отдать ребёнка, потому что он не боялся его. А я боялась. Он очень включённый отец, наверное, даже слишком. Артур замечательный отец».

О помощи и чувстве вины перед детьми

«Мне помогают две бабушки, няня, садик. Я больше не стесняюсь того, что у меня много помощников. Слава тебе, Господи, что они есть. Я больше не играю в мать-героиню, которая говорит, что “у меня нет няни, всё делаю сама, и не спихиваю никому своих детей”. Я спихиваю всех детей. И при этом я вообще не испытываю угрызений совести. Я понимаю, что я очень люблю своих детей, дети любят меня, у меня устойчивое окружение, в котором они находятся. Главное, чтобы ты могла отдохнуть, позаниматься спортом, заняться собой, поработать. Никто никуда не денется, никакая любовь никуда не денется. Я наконец-то перестала из себя что-то строить и говорить “нет-нет, я должна сама”.
Мне даже мои очень близкие и родные люди говорят: “Ну как же, детям так без тебя плохо, детки должны быть рядом с мамой, как же ты так много работаешь?” Я закрываю все эти источники негатива, стараюсь не слушать. Если тебе нравится работать, и ты любишь встречаться со взрослыми людьми (что нормально), и ты не закинул ребёнка в интернат - думаю, что можно не корить себя».

«Я испытывала непрекращающийся ужас»: Дарья Мельникова о материнстве

О том, в чём нуждается новоиспечённая мать

«Если бы я встретила ту себя, которая оказалась наедине с маленьким первенцем, я бы, во-первых, выслушала себя. Всё, что я тогда хотела сказать. Мне было страшно. Я никому не могла этого сказать. Я никому не могла признаться в своей материнской никчёмности. Я чувствовала себя максимально жалко. Я выслушала бы себя, пока не закончилась бы эта жалость к себе. Максимально долго слушала бы это. Потом бы сказала: “То, что ты испытываешь - нормально. И это пройдёт. Давай сделаем что-нибудь, от чего тебе было бы сейчас приятно и спокойно. Вот что бы ты хотела? Быть одна, грубо говоря - без ребёнка? Сцедишь молоко, уедешь, побудешь одна наедине с собой, и вернёшься”. Я бы просто помогла себе физически, помогла бы себе морально, выслушивая всё это. Потому что сейчас я понимаю, что просто первый год жизни - очень трудный для мамы период. Особенно с первым ребёнком. В условиях современной жизни и города».

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