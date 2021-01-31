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«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери

31 января
2021 год

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31 января 2021
В августе прошлого года Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями очаровательной малышки, которую они назвали Дейзи. Появление дочери на свет не только привнесло много новых эмоций в семейную жизнь Перри и Блума, но и повлияло на их характер. Об этом Кэти рассказала во время прямого эфира в Инстаграме.

«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери

«Она изменила мою жизнь и до сих пор продолжает это делать. Я думаю, каждая понимает это, когда становится матерью. Ты просто целиком сосредотачиваешься на своем материнстве. Это происходит не потому, что ты перестаешь любить других людей: ты просто хочешь быть хорошей мамой. Многое отходит на второй план. Быть мамой — лучшая работа в мире. Очень рекомендую, когда вы сами будете к этому готовы», - сказала певица.

Уже через пару месяцев после родов Кэти начала активно работать, однако певица не упускает возможности побыть с дочерью и с наслаждением понаблюдать за ее взрослением.

«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери

«Я вижу, как сильно изменилась моя дочь за последние пять месяцев. Просматривая фотографии, я думаю: «Ого». Это уникальный способ наблюдать за течением времени по изменению человеческого облика. Раз, и ты вдруг замечаешь — теперь у нее пухлые щеки! В некотором смысле это даже вдохновило меня на то, чтобы ещё больше ценить каждый прожитый день», - поделилась эмоциями Кэти Перри.
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«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери фотографии
«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери фотографии
«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери фотографии
«Лучшая работа в мире»: Кэти Перри о воспитании дочери фотографии
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