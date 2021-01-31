Памела Андерсон разрушила семью своего телохранителя и вышла за него замуж

На днях стало известно о том, что в канун Рождества 53-летняя Памела Андерсон снова вышла замуж. Шестым избранником актрисы стал её 40-летний телохранитель Дэн Хейхерст. Памела долго скрывала свой роман с Дэном, однако после свадьбы решила обо всем рассказать журналистам. По словам Андерсон, с будущим супругом они познакомились в начале 2020 года, и с того момента они постоянно были неразлучны. «Я именно там, где мне нужно быть — в объятиях человека, который меня искренне любит», - сказала актриса.
Позднее стало известно, что у этой счастливой истории есть и другая сторона. Бывшая жена телохранителя, Кери, заявила, что актриса буквально разрушила их семью. Она рассказала, что на протяжении пяти лет вместе с мужем они воспитывали двоих детей Хейхерста от предыдущих отношений и 21-летнюю дочь Кери, Дениз. Потом в жизни Дэна появилась Памела Андерсон, и он стал отдаляться от семьи.
фото: Дэн Хейхерст и его бывшая возлюбленная Кери
«Я решила высказаться, потому что хочу, чтобы люди знали, что мои почти пятилетние отношения закончились из-за романа Пэм и Дэна, который начался, когда он еще был со мной», - заявила Кери.
Бывшая супруга Дэна рассказала, как на самом деле ее муж закрутил роман с Памелой Андерсон. По ее словам, все было не так сказочно, как рассказывала актриса в интервью. Дэн полгода проработал у Памелы строителем, только после этого между ними начались отношения. Также Кери рассказала, что сначала ее муж на дух не переносил Памелу, называл ее сумасшедшей и слишком требовательной.
В январе 2020 года Памела вышла замуж за кинопродюсера Джона Питерса, а через две недели рассталась с ним. Позже актриса сказала, что брак был фиктивным. Потом началась пандемия коронавируса, и Дэн остался в доме у Памелы. Бывшей возлюбленной он сказал, что ему нужно время, чтобы «разобраться в себе». В итоге в июле прошлого года он ушел из семьи и окончательно переехал к Андерсон. Она же, в свою очередь, повысила его в должности — он стал ее личным телохранителем. По словам Кери, Дэн и Памела ведут себя как подростки.
«Когда ему исполнилось 40 лет в прошлом году, она купила ему лодку. Он уже трижды разбил ее машину и дважды — лодку. Они сидят на территории своего дома и выпивают — это как шоу Дэна и Пэм».
Она уверена, что этот брак продлится недолго. «Пэм не может похвастаться удачными браками. Поэтому, когда пандемия закончится, и она сможет вернуться к путешествиям и прежней жизни, думаю, всё завершится», - сказала Кери говорит она.
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