Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме

34-летний актер Арми Хаммер
вынужден был уйти еще из одного проекта на фоне обвинений в каннибализме
. Это 10-серийный мини-сериал Paramount Plus «Предложение»
о том, как создавалась культовая кинокартина «Крестный отец
».
10 января в Твиттер-аккаунте @tevinauguste
были опубликованы скриншоты переписки Хаммера с незнакомками в Инстаграме. Компромат пользователь сопроводил таким комментарием: «Множество жертв Арми Хаммера отважились рассказать о том, как он использует свою славу, чтобы манипулировать ими ради секса, как он зовёт их котятами и пьёт их КРОВЬ»
.
Несмотря на разгоревшийся вокруг Хаммера скандал, реальных доказательств того, что артист вообще причастен к этим перепискам в соцсетях, представлено не было. Однако его личная жизнь и карьера продолжают страдать, поскольку эта тема не утихает. Одна из его бывших мимолетных подружек уже отправилась в гастрольный тур по таблоидам со своими шокирующими воспоминаниями о гастросексуальных отклонениях Арми.
В сериале «Предложение» Хаммер должен был сыграть главную роль – продюсера «Крестного отца» Эла Радди. На данный момент ведутся поиски актёра на замену. Из-за скандала в соцсетях и обвинений в каннибализме Хаммер также «отказался» от съемок в комедии «Свадьба с дробовиком»
, в котором должен был играть вместе с Дженнифер Лопес
.
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