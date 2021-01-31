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Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме

31 января
2021 год

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31 января 2021
34-летний актер Арми Хаммер вынужден был уйти еще из одного проекта на фоне обвинений в каннибализме. Это 10-серийный мини-сериал Paramount Plus «Предложение» о том, как создавалась культовая кинокартина «Крестный отец».

Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме

10 января в Твиттер-аккаунте @tevinauguste были опубликованы скриншоты переписки Хаммера с незнакомками в Инстаграме. Компромат пользователь сопроводил таким комментарием: «Множество жертв Арми Хаммера отважились рассказать о том, как он использует свою славу, чтобы манипулировать ими ради секса, как он зовёт их котятами и пьёт их КРОВЬ».

Несмотря на разгоревшийся вокруг Хаммера скандал, реальных доказательств того, что артист вообще причастен к этим перепискам в соцсетях, представлено не было. Однако его личная жизнь и карьера продолжают страдать, поскольку эта тема не утихает. Одна из его бывших мимолетных подружек уже отправилась в гастрольный тур по таблоидам со своими шокирующими воспоминаниями о гастросексуальных отклонениях Арми.

В сериале «Предложение» Хаммер должен был сыграть главную роль – продюсера «Крестного отца» Эла Радди. На данный момент ведутся поиски актёра на замену. Из-за скандала в соцсетях и обвинений в каннибализме Хаммер также «отказался» от съемок в комедии «Свадьба с дробовиком», в котором должен был играть вместе с Дженнифер Лопес.
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Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме фотографии
Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме фотографии
Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме фотографии
Арми Хаммер потерял ещё одну главную роль из-за обвинений в каннибализме фотографии
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