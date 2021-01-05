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«Я ходила к врачу в парике»: Саша Бортич рассказала о средствах маскировки во время беременности

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5 января 2021
22 июня 2020 года у Саши Бортич родился сын, которого она назвала Сашей. 26-летняя актриса тщательно скрывала свою беременность, и пандемия коронавирусной инфекции во много поспособствовала этому, лишив актрису необходимости появляться на публике.

«Я ходила к врачу в парике»: Саша Бортич рассказала о средствах маскировки во время беременности

В интервью белорусскому стендап-комику Славе Комиссаренко Бортич объяснила причину своей скрытности. За свою недолгую карьеру актриса чётко уяснила одно - люди могут быть очень и очень злыми. Желание оградить себя от полных необоснованной ненависти комментариев побудило Сашу держать свою беременность в секрете. По иронии судьбы слухи о беременности Бортич появились в прессе благодаря шутке Владимира Маркони. Будучи ещё на раннем сроке беременности, когда живот ещё совсем не заметен, Саша стала участницей интернет шоу «Comment-out». Когда ведущий шоу Маркони предложил ударить актрису током, она отказалась. «Говорю: «Не хочу, чтобы меня током били». А Маркони такой: «Она беременна!» И заголовки на следующий день: «Александра Бортич поблагодарила коллег за поздравления с беременностью».
«Уже на премьере фильма «Холоп» благодаря шутке Маркони я сделала себе шесть утяжек и еле дышала», - призналась Саша в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Я ходила к врачу в парике»: Саша Бортич рассказала о средствах маскировки во время беременности

Саша очень не хотела, чтобы её сфотографировали беременную, и даже воспользовалась таким древним средством маскировки, как парик: «Я ходила к врачу в парике. Но не чтобы врач меня не узнал. Хотя у меня была смешная дама, которая мне УЗИ делала прям перед самыми родами. И на мне были маска и парик. И она мне говорит: «Ой, вы так на Сашу Бортич похожи, ну вот на эту, молодую. Ой, так она мне нравится!»
С момента родов Саша была на нескольких пробах и заметила, что процесс родов повлиял на её профессиональные качества: «Я ещё так как следует не работала, но была на пробах и каких-то съёмках, и мне кажется, мне как будто легче стало играть. У меня прям вообще нет зажима. Роды освободили меня. Не знаю…Но какие-то ощущения прям такие сильные».

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«Люди могут быть злыми»: Саша Бортич рассказала о том, почему скрывала свою беременность
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«Я ходила к врачу в парике»: Саша Бортич рассказала о средствах маскировки во время беременности фотографии
«Я ходила к врачу в парике»: Саша Бортич рассказала о средствах маскировки во время беременности фотографии
«Я ходила к врачу в парике»: Саша Бортич рассказала о средствах маскировки во время беременности фотографии
«Я ходила к врачу в парике»: Саша Бортич рассказала о средствах маскировки во время беременности фотографии
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