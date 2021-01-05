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86-летний Олег Басилашвили госпитализирован по рекомендации врачей

5 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
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5 января 2021
4 января в прессе появилась информация о госпитализации 86-летнего Олега Басилашвили. Актёр попал в больницу с коронавирусной инфекцией по рекомендации врачей.

86-летний Олег Басилашвили госпитализирован по рекомендации врачей

«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию», — утончила дочь актёра Ксения.

Состояние артиста оценивается как стабильное. По словам Ксении, Олег Валерианович получает необходимую терапию и чувствует себя хорошо.
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86-летний Олег Басилашвили госпитализирован по рекомендации врачей фотографии
86-летний Олег Басилашвили госпитализирован по рекомендации врачей фотографии
86-летний Олег Басилашвили госпитализирован по рекомендации врачей фотографии
86-летний Олег Басилашвили госпитализирован по рекомендации врачей фотографии
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