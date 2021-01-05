86-летний Олег Басилашвили госпитализирован по рекомендации врачей

4 января в прессе появилась информация о госпитализации 86-летнего Олега Басилашвили
. Актёр попал в больницу с коронавирусной инфекцией по рекомендации врачей.
«Олегу Валериановичу предложили госпитализацию, и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию»
, — утончила дочь актёра Ксения.
Состояние артиста оценивается как стабильное. По словам Ксении, Олег Валерианович получает необходимую терапию и чувствует себя хорошо.
обсуждение >>