«Эта профессия такая идиотская»: Олег Меньшиков об актёрском ремесле

Артист признался, что из-за отсутствия критериев очень сложно быть объективным при выборе актеров на ту или иную роль.
«Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Эта профессия такая идиотская, потому что критериев нет».
Меньшиков заявил, что нашел себя в режиссуре театра: ему нравится ставить спектакли и придумывать новые постановки. Однако для режиссуры кино, по словам артиста, у него нет нужного видения.
«Те, кто снимают кино, всегда обладают видением, это другие мозги».
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