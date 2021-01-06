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«Эта профессия такая идиотская»: Олег Меньшиков об актёрском ремесле

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6 января 2021
Народный артист России Олег Меньшиков в эфире YouTube-канала «Георгий за кадром» рассказал о нюансах актерской профессии.

«Эта профессия такая идиотская»: Олег Меньшиков об актёрском ремесле

Артист признался, что из-за отсутствия критериев очень сложно быть объективным при выборе актеров на ту или иную роль.

«Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится. И спор тут бесполезен, потому что у вас куча аргументов за актера Х, а у меня будет куча аргументов против. Эта профессия такая идиотская, потому что критериев нет».

Меньшиков заявил, что нашел себя в режиссуре театра: ему нравится ставить спектакли и придумывать новые постановки. Однако для режиссуры кино, по словам артиста, у него нет нужного видения.

«Те, кто снимают кино, всегда обладают видением, это другие мозги».

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«Эта профессия такая идиотская»: Олег Меньшиков об актёрском ремесле фотографии
«Эта профессия такая идиотская»: Олег Меньшиков об актёрском ремесле фотографии
«Эта профессия такая идиотская»: Олег Меньшиков об актёрском ремесле фотографии
«Эта профессия такая идиотская»: Олег Меньшиков об актёрском ремесле фотографии
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