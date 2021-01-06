Зои Кравиц и Карл Глусман разводятся после 18 месяцев, прожитых в браке

32-летние Зои Кравиц
и Карл Глусман разводятся после 18 месяцев, проведенных в браке. Об этом сообщает издание People
со ссылкой на судебные документы.
В документах подтверждается, что звезда сериала «Большая маленькая ложь
» намеревается официально расторгнуть свои отношения с мужем. В беседе с изданием представитель актрисы подтвердил ее расставание с Глусманом, однако не стал раскрывать причины разрыва.
Зои и Карл начали встречаться в 2016 году, а через два года после этого стало известно об их помолвке. Дочь Ленни Кравица
рассказывала журналистам, что изначально возлюбленный хотел сделать ей предложение в необычной обстановке в Париже, однако в итоге попросил руки Зои без лишнего шика — как ей больше нравится. На свадьбе пары были замечены многие актеры и знаменитости.
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