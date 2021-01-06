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Дуэйн Джонсон подарил другу машину за сто тысяч долларов

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6 января 2021
Дуэйн Джонсон решил отблагодарить своего близкого друга и подарить ему автомобиль, стоимость которого оценивается в 100 тысяч долларов. Видео-поздравление Дуэйн опубликовал в своем инстаграме.

Дуэйн Джонсон подарил другу машину за сто тысяч долларов

Дуэйн Джонсон не всегда был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. На заре карьеры у Джонсона бывали времена, когда ему негде было жить, а денег еле хватало, чтобы сводить концы с концами. Именно в один из непростых периодов Дуэйн познакомился с человеком, который дал ему кров и стал лучшим другом на всю жизнь. Парень по имени Бруно несколько раз выручал молодого Джонсона, и теперь актер, угодивший в Книгу рекордов Гиннеса за высочайшие гонорары в истории кинематографа, решил его отблагодарить.

Дуэйн выбрал для друга черный пикап Ford, стоимость которого может достигать 9 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Для Бруно сюрприз стал полной неожиданностью. Мужчина так удивился, что сорвал с себя защитную маску и не смог сдержать слез: «Мой друг, я тебе благодарен. Я люблю тебя. Не имеет значения, даришь ты мне машину или нет. Я ценю тебя просто за то, какой ты человек».

Дуэйн же трогательно подписал пост в Инстаграме, отметив, что Бруно помог изменить траекторию жизни Джонсона: «Твоя доброта и большое сердце помогли изменить траекторию моей жизни».

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