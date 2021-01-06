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«Детей мы с мужем разделили»: Екатерина Вилкова о семейных отношениях

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6 января 2021
В недавнем интервью порталу «Starhit» Екатерина Вилкова рассказала о разделении родительских обязанностей с Ильей Любимовым и воспитании детей.

«Детей мы с мужем разделили»: Екатерина Вилкова о семейных отношениях

Актриса сразу решила, что займется воспитанием дочери, делегировав заботу о сыне супругу «Хорошо, что Илья во многом мне помогает. Детей мы с мужем разделили. Включила его в родительский школьный чат. Хочу, чтобы понимал, как это непросто, и чтобы был в курсе, когда я уезжаю сниматься».

Актриса довольна мужем и семейной жизнью. Любые разногласия супруги разряжают с помощью юмора: «Никогда ничего не хотелось в нём поменять. Не скрою, зазубрины есть, но с ними нетрудно. Мы с Ильей периодически работаем клоунами друг для друга. Юмор снимает дурацкое напряжение».

По словам Екатерины, их дети живут в приятной обстановке, не зная о том, что такое ссоры между родителями: «У них все хорошо: рядом родители, которые любят друг друга и их. Им не знакомы ссоры, скандалы и ругань».

Воспитательный процесс у четы основан больше на интуиции, они не устанавливают строгие правила:«У нас тут всё сложно… Никакой системы: как чувствую, так и поступаю. Если вижу, что поведение — перебор, то ввожу ограничения, но ненадолго».
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«Детей мы с мужем разделили»: Екатерина Вилкова о семейных отношениях фотографии
«Детей мы с мужем разделили»: Екатерина Вилкова о семейных отношениях фотографии
«Детей мы с мужем разделили»: Екатерина Вилкова о семейных отношениях фотографии
«Детей мы с мужем разделили»: Екатерина Вилкова о семейных отношениях фотографии
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