«Детей мы с мужем разделили»: Екатерина Вилкова о семейных отношениях

В недавнем интервью порталу «Starhit
» Екатерина Вилкова
рассказала о разделении родительских обязанностей с Ильей Любимовым
и воспитании детей.
Актриса сразу решила, что займется воспитанием дочери, делегировав заботу о сыне супругу «Хорошо, что Илья во многом мне помогает. Детей мы с мужем разделили. Включила его в родительский школьный чат. Хочу, чтобы понимал, как это непросто, и чтобы был в курсе, когда я уезжаю сниматься».
Актриса довольна мужем и семейной жизнью. Любые разногласия супруги разряжают с помощью юмора: «Никогда ничего не хотелось в нём поменять. Не скрою, зазубрины есть, но с ними нетрудно. Мы с Ильей периодически работаем клоунами друг для друга. Юмор снимает дурацкое напряжение».
По словам Екатерины, их дети живут в приятной обстановке, не зная о том, что такое ссоры между родителями: «У них все хорошо: рядом родители, которые любят друг друга и их. Им не знакомы ссоры, скандалы и ругань».
Воспитательный процесс у четы основан больше на интуиции, они не устанавливают строгие правила:«У нас тут всё сложно… Никакой системы: как чувствую, так и поступаю. Если вижу, что поведение — перебор, то ввожу ограничения, но ненадолго».
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