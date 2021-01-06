«В нём есть приличная неврастения»: Олег Меньшиков о феномене Александра Петрова

Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков стал героем очередного выпуска Youtube-шоу «Георгий за кадром», где рассказал о театре, деле Серебренникова и феномене Александра Петрова.
О феномене Петрова
«Он хороший артист. Он далеко не везде одинаковый. Я не сторонник театра и кино, в котором много переодеваний и грима. Мне это не нравится. Мне интересна фигура, личность. И в Саше это есть. В нём есть приличная неврастения, нужная для нашей профессии. Он классно это всё делает. Мне кажется, с годами он будет набирать, будет уходить от молодой энергии, которая многих раздражает (но куда от неё деваться, если она в нём есть?). Я никогда сам не ставил [перед артистами] задачи меняться от роли к роли, и видимо он тоже не ставит [перед собой] такую задачу. Это нормально. Два разных пути. Кто-то любит шепелявить, картавить, нос здоровенный наклеивать, глаза менять. А я не люблю, и он не любит. Но где надо, он меняется».
О деле Кирилла Серебренникова
«Я везде говорил, что считаю это дело не политическим и не экономическим. Это личное дело. А вот кто и что там с кем выясняет - я не знаю. К Кириллу как относился, так и отношусь как к чрезвычайно талантливому человеку. И слава богу, что всё закончилось».
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