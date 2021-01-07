«Это тема для глубокого исследования»: Виктор Добронравов о зашкаливающей ненависти в рунете

24 декабря 2020 года в российский прокат вышел фильм-катастрофа «Огонь»
, воспевающий профессию пожарных. Исполнивший в фильме роль молчаливого огнеборца Виктор Добронравов
рассказал в интервью изданию «ОK!»
о перенасыщенном ненавистью рунете, работе с отцом и братом и любви к музыке.
О роли в фильме «Огонь» и натуральных съёмках в горящей Сибири
«Настоящий огонь был, но лес ради нас никто, конечно, не поджигал. Просто как раз в тот момент горела Сибирь, и съемочная группа выезжала малым составом, чтобы снять горящий лес. Вообще съемки были очень масштабные и очень зрелищные. Я думаю даже, что в нашем кинематографе подобного еще никогда не делали.
Мой персонаж понравился мне тем, что очень отличается от меня. Он немногословный, молчаливый, грустный. Бородатый. Мне такого играть еще не приходилось».
О совместной работе с отцом и братом
«Мы все очень разные, разновозрастные, разнохарактерные. И при этом очень похожи. Мы всегда радуемся успехам друг друга. Как раз недавно вышел фильм «От печали до радости», где мы сыграли втроем. Это был мой первый опыт совместной работы и с папой, и с братом.
Было очень волнительно встретиться на съемках и понять, что мы превращаемся в партнеров, то есть мы играли отца и сыновей, но совершенно других. Я получил огромное удовольствие от этого партнерства»
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О высокой концентрации ненависти в рунете
«Сейчас так много негатива вокруг, и этот пресловутый хейт настолько вошел в нашу жизнь, что люди даже не замечают, как они во всем этом погрязли. Это тема для глубокого исследования, я бы сказал. Недавно в инстаграме я выложил крик о помощи: мои друзья сейчас борются за жизнь своего сына — была врачебная ошибка, и вот уже третий год они занимаются его реабилитацией. И после долгих поисков необходимых специалистов нашли в Испании, я выложил пост о сборе средств. И среди прочих комментариев одна дама написала: «Неужели у нас в стране нет докторов, что вы махнули в Испанию?» У меня просто волосы встали дыбом! Я захожу к ней на страницу, а у нее в шапке профиля написано: «Делаю мир светлее». Я думаю: какой странный способ. Когда ты пытаешься с миру по нитке собрать хоть что-то, чтобы помочь родителям, которые столкнулись с такой страшной бедой, а человек пишет такую ересь. Так что негатива очень много, и я вообще стараюсь не поддаваться этому, не вступать в диалоги в соцсетях, не учить никого уму-разуму.
Нужно стараться не обращать внимания на такие комментарии, но они меня расстраивают. Вот ты живешь, работаешь, набиваешь какие-то шишки, ошибаешься, у тебя своя дорога, свой путь, полный всяких трудностей... Вот, кстати говоря, далеко ходить не надо. Продюсером фильма «От печали до радости» выступал мой папа, он снял этот фильм, оставшись, грубо говоря, в долгах. Фильм добрый, про любовь, про семью. А кто-то пишет в комментариях: ну понятно, тут Добронравов на Добронравове, сплошное кумовство. Какое, к черту, кумовство? Люди нашли сценарий, нашли режиссера, нашли оператора, сделали фильм для вас, для зрителей, для тебя конкретно, который сидит и пишет всякую чушь! И вот как с этим бороться, я не знаю. Что-то я завелся…»
О музыке и группе «Ковёр-квартет»
«Мы с ребятами собираемся и играем уже много лет. Просто делаем музыку, которая нам нравится, нас приходят послушать друзья. Мы кайфуем на сцене, они — в зале, это просто хобби.
Музыка — это волшебство, я ее очень люблю. И в театре много приходится с ней работать, и, надеюсь, еще в кино будет какой-нибудь мюзикл. Я бы с удовольствием принял участие в кинематографическом мюзикле! И потом, можно не только петь, но и танцевать. У нас в театре был пластический спектакль «Отелло», где не было ни одного слова, мы существовали под музыку. Еще есть спектакль «Анна Каренина», где тоже мы существуем без слов, это тоже музыка»
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