Павел Деревянко всё же уехал за границу

Актер Павел Деревянко
, которого вместе с дочерью не выпустили из страны за границу из-за долгов
, всё же уехал на Мальдивы с помощью влиятельных друзей. Об этом он рассказал в своем инстаграме
.
Деревянко объяснил своим подписчикам, что улететь ему удалось благодаря его друзьям, которые смогли связаться с высокопоставленными лицами и решить этот вопрос.
«Многие из вас спрашивают, каким образом выпустили нас. Спасибо друзьям, товарищам, которые включились и на каком-то высоком уровне порешали эти вопросы. Ну, у нас это возможно».
Ранее Деревянко заявлял, что из-за штрафов за превышение скорости и неуплаченного налога на машину на 56 тысяч рублей его не могли выпустить за границу, однако актер уточнял, что этой машины у него нет уже полтора года. Сама ситуация для него казалась странной.
обсуждение >>