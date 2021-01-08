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Павел Деревянко всё же уехал за границу

8 января
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8 января 2021
Актер Павел Деревянко, которого вместе с дочерью не выпустили из страны за границу из-за долгов, всё же уехал на Мальдивы с помощью влиятельных друзей. Об этом он рассказал в своем инстаграме.
Павел Деревянко всё же уехал за границу

Деревянко объяснил своим подписчикам, что улететь ему удалось благодаря его друзьям, которые смогли связаться с высокопоставленными лицами и решить этот вопрос.

«Многие из вас спрашивают, каким образом выпустили нас. Спасибо друзьям, товарищам, которые включились и на каком-то высоком уровне порешали эти вопросы. Ну, у нас это возможно».

Ранее Деревянко заявлял, что из-за штрафов за превышение скорости и неуплаченного налога на машину на 56 тысяч рублей его не могли выпустить за границу, однако актер уточнял, что этой машины у него нет уже полтора года. Сама ситуация для него казалась странной.
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