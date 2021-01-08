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Дольф Лундгрен показал невесту, которая младше его на 40 лет

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8 января 2021
Папарацци засняли 63-летнего актера Дольфа Лундгрена с 24-летней возлюбленной Эммой Крокдал в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Дольф Лундгрен показал невесту, которая младше его на 40 лет

Любовники, разница в возрасте которых составляет почти 40 лет, в 2020 году уже спровоцировали слухи о грядущей свадьбе — их заметили с обручальными кольцами на руках. Актер намекнул на то, что обручился с возлюбленной, после чего на него обрушились с критикой интернет-пользователи, увидевшие пугающее сходство уроженки Норвегии Крокдал с одной из дочерей Лундгрена. Пара, кстати, начала встречаться еще в 2019 году после знакомства в спортзале. Вот и в этот раз влюбленных, облаченных в спортивное одеяние, заметили за покупками в одном из супермаркетов Лос-Анджелеса.
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Дольф Лундгрен

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Дольф Лундгрен показал невесту, которая младше его на 40 лет фотографии
Дольф Лундгрен показал невесту, которая младше его на 40 лет фотографии
Дольф Лундгрен показал невесту, которая младше его на 40 лет фотографии
Дольф Лундгрен показал невесту, которая младше его на 40 лет фотографии
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