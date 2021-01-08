Дольф Лундгрен показал невесту, которая младше его на 40 лет

Папарацци засняли 63-летнего актера Дольфа Лундгрена
с 24-летней возлюбленной Эммой Крокдал
в Лос-Анджелесе. Снимки опубликовало издание Daily Mail
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Любовники, разница в возрасте которых составляет почти 40 лет, в 2020 году уже спровоцировали слухи о грядущей свадьбе — их заметили с обручальными кольцами на руках. Актер намекнул на то, что обручился с возлюбленной, после чего на него обрушились с критикой интернет-пользователи, увидевшие пугающее сходство уроженки Норвегии Крокдал с одной из дочерей Лундгрена. Пара, кстати, начала встречаться еще в 2019 году после знакомства в спортзале. Вот и в этот раз влюбленных, облаченных в спортивное одеяние, заметили за покупками в одном из супермаркетов Лос-Анджелеса.
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