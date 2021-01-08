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Беременная Хилари Дафф предложила фанатам угадать пол ребенка

8 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
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8 января 2021
Певица и актриса Хилари Дафф поделилась в своем инстаграме «беременным» фото.

Беременная Хилари Дафф предложила фанатам угадать пол ребенка

На снимке 33-летняя Дафф позирует в черном комбинезоне. В подписи актриса сообщила, что до родов осталось 11 недель, и попросила фанатов угадать пол ребенка.

Голоса поклонников шли практически вровень, однако вариант с мальчиком получил небольшой перевес. Сама же Дафф отметила, что у нее нет никаких предположений по этому поводу.

Также Хилари рассказала, почему они с мужем, музыкантом Мэттью Кома, предпочли узнать пол ребенка только в день его рождения.

«Мы узнавали пол нашей дочери Бэнкс, и это очень забавное воспоминание. К сожалению, в то время мы чувствовали, что это было не совсем уместно. В итоге мы выбрали ждать дня рождения ребенка, чем вызываем некоторое волнение в семье».
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Беременная Хилари Дафф предложила фанатам угадать пол ребенка фотографии
Беременная Хилари Дафф предложила фанатам угадать пол ребенка фотографии
Беременная Хилари Дафф предложила фанатам угадать пол ребенка фотографии
Беременная Хилари Дафф предложила фанатам угадать пол ребенка фотографии
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