Беременная Хилари Дафф предложила фанатам угадать пол ребенка

Певица и актриса Хилари Дафф
поделилась в своем инстаграме «беременным»
фото.
На снимке 33-летняя Дафф позирует в черном комбинезоне. В подписи актриса сообщила, что до родов осталось 11 недель, и попросила фанатов угадать пол ребенка.
Голоса поклонников шли практически вровень, однако вариант с мальчиком получил небольшой перевес. Сама же Дафф отметила, что у нее нет никаких предположений по этому поводу.
Также Хилари рассказала, почему они с мужем, музыкантом Мэттью Кома
, предпочли узнать пол ребенка только в день его рождения.
«Мы узнавали пол нашей дочери Бэнкс, и это очень забавное воспоминание. К сожалению, в то время мы чувствовали, что это было не совсем уместно. В итоге мы выбрали ждать дня рождения ребенка, чем вызываем некоторое волнение в семье».
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