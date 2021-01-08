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Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Павлом Прилучным

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8 января 2021
Актриса Мирослава Карпович впервые выложила совместное фото с Павлом Прилучным. Снимок появился в инстаграме артистки.

Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Павлом Прилучным

Совсем недавно актриса навещала Прилучного в больнице, а теперь уже смело анонсирует спектакль «Косметика врага», в котором играет вместе с Павлом. На фото актеры в образах персонажей постановки страстно обнимаются.

Это первое фото Прилучного, появившееся на странице одной из соцсетей Карпович. Подписчики актрисы отметили, что пара выглядит «шикарно», а само фото — «страстное».

А вот экс-супруге Павла Прилучного его пламенное появление в инстаграме новой пассии не особо понравилась. Агата Муцениеце решила обратиться к своим подписчикам и порассуждать на тему искренности. Фоловеры Агаты Муцениеце уверены, что послание в посте было адресовано именно Карпович. Бывшая жена Павла отметила, что рада тому, как всё «распределилось».

«Как здорово не манипулировать интересом своего зрителя! И знать, что именно это его держит. Можно орать, что ты не публичен и продавать билеты на свою публичность, а можно быть собой. Время всегда все распределяет. Я рада тому, как все распределилось. Какой же Бог крутой судья».
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Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Павлом Прилучным фотографии
Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Павлом Прилучным фотографии
Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Павлом Прилучным фотографии
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