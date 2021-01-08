Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Павлом Прилучным

Актриса Мирослава Карпович
впервые выложила совместное фото с Павлом Прилучным
. Снимок появился в инстаграме
артистки.
Совсем недавно актриса навещала Прилучного в больнице
, а теперь уже смело анонсирует спектакль «Косметика врага», в котором играет вместе с Павлом. На фото актеры в образах персонажей постановки страстно обнимаются.
Это первое фото Прилучного, появившееся на странице одной из соцсетей Карпович. Подписчики актрисы отметили, что пара выглядит «шикарно»
, а само фото — «страстное»
.
А вот экс-супруге Павла Прилучного его пламенное появление в инстаграме новой пассии не особо понравилась. Агата Муцениеце
решила обратиться к своим подписчикам и порассуждать на тему искренности. Фоловеры Агаты Муцениеце уверены, что послание в посте было адресовано именно Карпович. Бывшая жена Павла отметила, что рада тому, как всё «распределилось».
«Как здорово не манипулировать интересом своего зрителя! И знать, что именно это его держит. Можно орать, что ты не публичен и продавать билеты на свою публичность, а можно быть собой. Время всегда все распределяет. Я рада тому, как все распределилось. Какой же Бог крутой судья».
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