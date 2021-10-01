Катерина Шпица задумалась о скоротечности жизни

Катерина Шпица
решила порассуждать в своём инстаграме
на неожиданную тему. Актриса напомнила подписчикам, что жизнь коротка.
35-летняя артистка поняла, что прожила примерно треть жизни, и её родители уже не молоды. Она задумалась над тем, куда уходят годы и что они оставляют. Катерина уверена, что дело не в тщеславии, ведь она всё равно не будет знать после смерти, помнят её или нет. Хотя и мечтает, чтобы творчество актеров своевременно обретало своих ценителей.
Шпица жалеет, что не сможет испытать всё, что хотела бы.
«Я вдруг резко ощутила, как жизнь коротка. Если я проживу до 90, больше трети позади. А маме с папой уже за 60... А сыну уже 9, вчера только он хитро улыбался, сверкая глазками, не отрываясь от груди... Сколько всего я не успеваю. И как не хочется тратить минуты жизни на тлен и разрушительные эмоции».
Подписчики и фанаты Шпицы посоветовали ей задуматься о рождении еще одного ребенка, а также принять тот факт, что сейчас осень и такое настроение. Многие отметили, что после полутора лет пандемии их тоже часто посещают подобные мысли.
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