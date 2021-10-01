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Зои Кравиц рассказала о разводе и альбоме, написанном в этот период

1 октября
2021 год

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1 октября 2021
Американская актриса Зои Кравиц рассказала в интервью изданию «AnOther», что она чувствовала во время развода.

Зои Кравиц рассказала о разводе и альбоме, написанном в этот период

В 2016 году Зои Кравиц начала встречаться с актером Карлом Глусманом. В 2018 году актриса объявила о помолвке. Пара поженилась через год в доме отца Зои, известного певца Ленни Кравица. 18 месяцев спустя, переживая разрыв, Кравиц решила записать сольный альбом. Все тексты песен она посвятила любви и потере.

«Я писала альбом очень долгое время, фиксируя все эмоции, которые переживала. Мне интересно оглянуться назад и прочувствовать всё, что я испытала тогда».

Зои утверждает, что расставания и разрывы печальны, но в этом есть что-то прекрасное, похожее на перерождение.

«Речь идет о горьковатом начале и конце. Это настолько сложный этап, когда ты находишься между горем и оплакиванием потери чего-то, и взволнован тем, что тебя ждет впереди».
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Зои Кравиц рассказала о разводе и альбоме, написанном в этот период фотографии
Зои Кравиц рассказала о разводе и альбоме, написанном в этот период фотографии
Зои Кравиц рассказала о разводе и альбоме, написанном в этот период фотографии
Зои Кравиц рассказала о разводе и альбоме, написанном в этот период фотографии
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