Зои Кравиц рассказала о разводе и альбоме, написанном в этот период

Американская актриса Зои Кравиц
рассказала в интервью изданию «AnOther
», что она чувствовала во время развода.
В 2016 году Зои Кравиц
начала встречаться с актером Карлом Глусманом
. В 2018 году актриса объявила о помолвке. Пара поженилась
через год в доме отца Зои, известного певца Ленни Кравица
. 18 месяцев спустя, переживая разрыв, Кравиц решила записать сольный альбом. Все тексты песен она посвятила любви и потере.
«Я писала альбом очень долгое время, фиксируя все эмоции, которые переживала. Мне интересно оглянуться назад и прочувствовать всё, что я испытала тогда».
Зои утверждает, что расставания и разрывы печальны, но в этом есть что-то прекрасное, похожее на перерождение.
«Речь идет о горьковатом начале и конце. Это настолько сложный этап, когда ты находишься между горем и оплакиванием потери чего-то, и взволнован тем, что тебя ждет впереди».
обсуждение >>