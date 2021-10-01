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«Только человеческие выделения»: Михаил Горевой о дебюте Ольги Бузовой в театре

1 октября
2021 год

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1 октября 2021
Михаил Горевой дал интервью каналу «Диана Кади», в котором рассказал о своём отношении к дебюту Ольги Бузовой в театре.

«Только человеческие выделения»: Михаил Горевой о дебюте Ольги Бузовой в театре

Актёр оскорблен появлением экс-ведущей реалити во МХАТе, где когда-то играли звезды первой величины. Михаила Горевого смущает творческая деятельность не только певицы, но и ряда режиссеров, которые готовы на подобные эксперименты.

«Раньше было три «М» — Меньшиков, Машков, Миронов, а сейчас три «Б» — Богомолов, Бояков, Бузова. Они не имеют никакого отношения к театру как к плацдарму духовных знаний. У нас уникальная театральная школа! Как балет, космос, спорт… Мы их потеряли. Сейчас делается все, чтобы мы потеряли драматический театр».

Горевой уверен, что во время спектакля происходит сакральный контакт актера с залом, а личности вроде Бузовой только обесценивают этот момент.

«Зритель приходит в театр, чтобы ему сделали хорошо. Он не очень понимает, но расчехляет свою душу. И что делают туда Богомолов, Бояков, Бузова? Их интересует нижний этаж, они не могут предложить облиться слезами над вымыслом. Разумное, доброе, вечное — нет там ничего этого, только человеческие выделения: поссать, посрать, плевать… И это пропагандируется!»

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«Только человеческие выделения»: Михаил Горевой о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
«Только человеческие выделения»: Михаил Горевой о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
«Только человеческие выделения»: Михаил Горевой о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
«Только человеческие выделения»: Михаил Горевой о дебюте Ольги Бузовой в театре фотографии
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