Гоша Куценко рассказал, как возлюбленная помогла ему пережить смерть родителей

Гоша Куценко
дал откровенное интервью журналу «Караван историй»
. В нём артист объяснил, как пережил смерть родителей и кризис отношений с возлюбленной.
Актёр признался, что в их отношениях с супругой начался тяжёлый период, причиной которому стала потеря родителей. Несмотря ни на что, Куценко и Скриниченко
удалось справиться с конфликтами и сохранить семью.
«Когда моих родителей не стало, все шло к тому, чтобы мы с Ирой разошлись. Но, как ни парадоксально, их уход нас сильно сблизил. У меня не было работы и желания вообще что-либо делать. Наверное, она поняла, что я погибну, и осталась рядом. Спасла меня во второй раз. В первый спасла тем, что появилась в моей жизни. Потому что, когда был взлет и я находился вне контроля, она меня приземлила и заставила работать. В общем, похоронив моих родителей и Ириного отца, мы занялись собой и нашей семьей. Нет, такого не было, мол, я беременна, давай жениться! Поженились, когда решили, что будем рожать детей».
Гоша Куценко поблагодарил избранницу за терпение и мудрость.
«Появились дети, и вместе с ними энергия, понимание — зачем вообще жить, ради чего снимать кино, играть спектакли, петь новые песни. Мой караван продолжает движение благодаря жене и трем моим девчонкам. Они — мои самые важные премьеры за эти 20 лет».
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