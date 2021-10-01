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Гоша Куценко рассказал, как возлюбленная помогла ему пережить смерть родителей

1 октября
2021 год

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1 октября 2021
Гоша Куценко дал откровенное интервью журналу «Караван историй». В нём артист объяснил, как пережил смерть родителей и кризис отношений с возлюбленной.

Гоша Куценко рассказал, как возлюбленная помогла ему пережить смерть родителей

Актёр признался, что в их отношениях с супругой начался тяжёлый период, причиной которому стала потеря родителей. Несмотря ни на что, Куценко и Скриниченко удалось справиться с конфликтами и сохранить семью.

«Когда моих родителей не стало, все шло к тому, чтобы мы с Ирой разошлись. Но, как ни парадоксально, их уход нас сильно сблизил. У меня не было работы и желания вообще что-либо делать. Наверное, она поняла, что я погибну, и осталась рядом. Спасла меня во второй раз. В первый спасла тем, что появилась в моей жизни. Потому что, когда был взлет и я находился вне контроля, она меня приземлила и заставила работать. В общем, похоронив моих родителей и Ириного отца, мы занялись собой и нашей семьей. Нет, такого не было, мол, я беременна, давай жениться! Поженились, когда решили, что будем рожать детей».

Гоша Куценко поблагодарил избранницу за терпение и мудрость.

«Появились дети, и вместе с ними энергия, понимание — зачем вообще жить, ради чего снимать кино, играть спектакли, петь новые песни. Мой караван продолжает движение благодаря жене и трем моим девчонкам. Они — мои самые важные премьеры за эти 20 лет».
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Гоша Куценко рассказал, как возлюбленная помогла ему пережить смерть родителей фотографии
Гоша Куценко рассказал, как возлюбленная помогла ему пережить смерть родителей фотографии
Гоша Куценко рассказал, как возлюбленная помогла ему пережить смерть родителей фотографии
Гоша Куценко рассказал, как возлюбленная помогла ему пережить смерть родителей фотографии
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