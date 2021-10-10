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Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

10 октября
2021 год

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10 октября 2021
Валерий Гаркалин, который был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе, был введен в кому. Теперь врачи приступили к искусственному насыщению его крови кислородом. О состоянии актёра рассказали его представитель и дочь.

Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

Состояние здоровья госпитализированного с коронавирусом Валерия Гаркалина остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщила представительница народного артиста России Наталья Теплова.

«Я звонила, врачи не говорят подробности. Просто реанимация, а что там — непонятно. Сказали, что состояние тяжелое, но стабильное».

Представительница Гаркалина отметила, что не знает, как актер мог заразиться.

«Он и на гастролях был, и на съемках был, и в институте был. Где угодно».

Дочь артиста, Ника Гаркалина, добавила, что у отца диагностирована сердечная недостаточность, которая могла спровоцировать ухудшение его состояния. При этом она сообщила, что летом артист вакцинировался двумя компонентами препарата «Спутник V». До этого он также привился вакциной «КовиВак», однако после этой вакцины у него не выработались антитела.

«Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: «Валерий Гаркалин сделал прививку и все равно заболел», широко распространялось. Людей это может насторожить и отпугнуть от вакцинации. Отец — сторонник прививок».

Народный артист России по-прежнему остается подключен к аппарату ИВЛ. У него на 85 процентов поражено правое легкое и на 75 процентов — левое. Актёра подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации для насыщения крови кислородом. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
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