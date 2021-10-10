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«Я размашисто живу, яростно»: Виктор Сухоруков поделился мыслями о своей карьере

10 октября
2021 год

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10 октября 2021
Виктор Сухоруков в программе «Однажды...» рассказал, с чем ему пришлось столкнуться после смены места работы.

«Я размашисто живу, яростно»: Виктор Сухоруков поделился мыслями о своей карьере

Покинув Театр Моссовета, Сухоруков сразу же устроился в Театр имени Вахтангова. В связи с этим артист встретил недовольство и критику со стороны коллег.

«Мне завидуют. Есть люди, которые признаются в этом открыто. Есть люди, которые демонстрируют раздражение, есть и гадости, но я к этому готов. Кто-то говорит: «А как же я? Не догнать Сухорукова!» Только вопрос: что за соревнования? То, что делаю — я ни у кого не отнял, не украл, не купил. Я наоборот, отдаю».

Виктор Иванович отметил, что не собирается уходить на заслуженный отдых, поэтому еще долго будет радовать зрителей своими выступлениями.

«Я и телом чист, и умом ясен. А главное — проблем меньше, когда ты благополучен. За квартиру есть чем платить».

Сухоруков гордится своей востребованностью. По его словам, каждой известной личности необходимо чувствовать любовь и поддержку публики.

«Признание при жизни артиста очень важно. И самому важно не сойти с ума и не возомнить о себе… Признание, комплименты, хвала, чины — пусть все будет! Это украшение профессии и личности. Я размашисто живу, яростно. Не боюсь ни смерти, ни какой-то опасности. Пришел тот строк, когда я больше приношу людям пользу».

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«Я размашисто живу, яростно»: Виктор Сухоруков поделился мыслями о своей карьере фотографии
«Я размашисто живу, яростно»: Виктор Сухоруков поделился мыслями о своей карьере фотографии
«Я размашисто живу, яростно»: Виктор Сухоруков поделился мыслями о своей карьере фотографии
«Я размашисто живу, яростно»: Виктор Сухоруков поделился мыслями о своей карьере фотографии
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