Дмитрий Певцов предложил сажать рэперов в тюрьму

Российский актер Дмитрий Певцов
призвал сажать рэперов в тюрьму на несколько лет ради того, чтобы избавиться от сатанизма, прослеживающегося в их музыке. С таким заявлением Певцов выступил в интервью телеканалу «Спас».
Ранее Певцов уже высказывался о состоянии культуры.
Он уверен, что российское телевидение взращивает маньяков
. Теперь же актёр обратился и к отечественной музыке. Артисту совсем не нравится творчество современных рэперов.
«Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять».
По его мнению, после того, как музыканты отсидят тюремный срок, они смогут работать на благо страны.
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