Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин

Издание Telerprogramma.pro
раскрыло секрет, какие пенсии получают знаменитости.
Самые низкие пенсии — у артистов, которые не получают никаких надбавок. 13 496 рублей — пенсия у 65-летнего юмориста Ефима Шифрина
. Артист признался, что на эти деньги прожить в Москве нельзя.
«Пенсия у меня на книжке копится. Что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно».
Чуть больше — от 15 до 18 тыс. руб. — пенсия у телеведущих Розы Сябитовой
и Регины Дубовицкой
, у актеров Михаила Боярского
и Андрея Урганта
, актрисы Натальи Аринбасаровой
. Сама Сябитова честно заявила, что не отказывается от помощи государства.
«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет и буду работать, пока ноги таскают».
У 57-летней певицы Лолиты
достаточно достойные выплаты.
«Моя пенсия — 23 200 рублей. Нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Да, каждое звание или награда накидывает определенную сумму к пенсии, но мне этот претит. Я считаю, что Пугачева — последний человек, который заслуженно получил свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет».
Николай Дроздов
и Дмитрий Дибров
получают около 33 тыс. руб.
От 48 до 55 тыс. руб. получают Лариса Гузеева
, Елена Степаненко
, Ирина Муравьева
, Ирина Алферова
, Елена Сафонова
и Ирина Розанова
.
Солиднее ежемесячные выплаты у звезд-орденоносцев: к базовой пенсии помимо надбавки за звания они получают еще одну доплату. Надбавка за ордена начисляется только неработающим артистам-пенсионерам. К кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» относится Никита Михалков
. Общий размер его пенсии в районе 70 тыс.
Александр Ширвиндт
недавно сообщил, что по собственному желанию покидает должность худрука Театра сатиры
, поэтому вскоре как неработающий полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» будет получать приличную надбавку.
Пенсия в 60 тыс. рублей у народной артистки Ларисы Лужиной
с учетом надбавки блокадницы.
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