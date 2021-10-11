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Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин

11 октября
2021 год

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11 октября 2021
Издание Telerprogramma.pro раскрыло секрет, какие пенсии получают знаменитости.

Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин

Самые низкие пенсии — у артистов, которые не получают никаких надбавок. 13 496 рублей — пенсия у 65-летнего юмориста Ефима Шифрина. Артист признался, что на эти деньги прожить в Москве нельзя.

«Пенсия у меня на книжке копится. Что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно».

Чуть больше — от 15 до 18 тыс. руб. — пенсия у телеведущих Розы Сябитовой и Регины Дубовицкой, у актеров Михаила Боярского и Андрея Урганта, актрисы Натальи Аринбасаровой. Сама Сябитова честно заявила, что не отказывается от помощи государства.

«Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Конечно, кто-то живет на эти деньги, но я ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет и буду работать, пока ноги таскают».

Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин

У 57-летней певицы Лолиты достаточно достойные выплаты.

«Моя пенсия — 23 200 рублей. Нет ни званий, ни наград. Я категорический противник всего этого. Да, каждое звание или награда накидывает определенную сумму к пенсии, но мне этот претит. Я считаю, что Пугачева — последний человек, который заслуженно получил свои звания. И на ней надо было поставить точку. Остальным давать ордена и медали за выслугу лет».

Николай Дроздов и Дмитрий Дибров получают около 33 тыс. руб.

От 48 до 55 тыс. руб. получают Лариса Гузеева, Елена Степаненко, Ирина Муравьева, Ирина Алферова, Елена Сафонова и Ирина Розанова.

Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин

Солиднее ежемесячные выплаты у звезд-орденоносцев: к базовой пенсии помимо надбавки за звания они получают еще одну доплату. Надбавка за ордена начисляется только неработающим артистам-пенсионерам. К кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» относится Никита Михалков. Общий размер его пенсии в районе 70 тыс.

Александр Ширвиндт недавно сообщил, что по собственному желанию покидает должность худрука Театра сатиры, поэтому вскоре как неработающий полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» будет получать приличную надбавку.

Пенсия в 60 тыс. рублей у народной артистки Ларисы Лужиной с учетом надбавки блокадницы.
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