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Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

11 октября
2021 год

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11 октября 2021
Несколько телеграм-каналов сообщили, что 9 октября 39-летняя Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи, в результате которого погибла женщина. Автомобиль, в котором ехала Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Его 35-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Собчак вышла на связь и рассказала о случившемся в своём инстаграме.

Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

По её словам, после столкновения она потеряла сознание и получила сотрясение мозга и другие травмы.

«У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Моя команда предлагала мне госпитализацию в Сочи. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение».

Она также добавила, что автомобиль, на котором она ехала, и водитель — не ее. Решение об обгоне он, по ее словам, принял самостоятельно. Свою вину в ДТП водитель признал.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда».

Водителя Volkswagen и еще одну пассажирку госпитализировали. Позже стала появляться информация, что она умерла в больнице. Однако Собчак опровергла эти слухи. Телеведущая поддерживает связь с родственниками пострадавшей. Об этом она рассказала в своём телеграмм-канале.

«Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая, — ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию — оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава богу, жива. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос о ее дальнейшим лечении в Москве. Найдем врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне», — сказала Ксения Собчак.

Она также добавила, что пытается выйти на связь с родными погибшей девушки.

«Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы, так уж случилось, остались живы. Такова реальность», — отметила Собчак.

Телеведущая продолжает бороться за правду. В своем телеграмм-канале «Кровавая барыня» она отметила, что вокруг ситуации с ДТП появилось много сплетен и слухов.

«По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в свой адрес даже просить не буду, знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки (администрация президента), которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение.

Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит», мне показали (никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь), сообщения о том, что мы гнали, чтобы успеть, и расписанную хронологию — тоже. По поводу первого вопроса могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе. По поводу второго — ну проследите наш путь полностью по времени, посмотрите, как мы там пришибленно спокойно сидели в **** от того, чего избежали, найдите какие-то записи разговоров на камерах наблюдения про то, как обсуждали, что, кажется, все вместе только что едва не умерли и надо бы выпить стопку. Но это же не совсем то, в чем хочется меня уличить, да?

Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в **** дошла до другой машины и уехала домой, после того как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и ***** не сделала», — это неконструктивно, это бредово

По поводу девушки, которая сказала , что она Подруга погибшей Екатерины, и мы якобы игнорируем ее просьбы - мы не игнорируем , мы ищем родных Екатерины и ее дочери , и мы их найдём. Подруга почему то нам их не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно.

С отцом Роберта мы связались , он в больнице, завтра будет какая-то конкретика», — написала Собчак.
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