Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

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11 октября Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра Артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб прямо на сцене

11 октября Стало известно, какие пенсии получают Никита Михалков, Михаил Боярский и Ефим Шифрин На самую скромную пенсию в Москве не выжить

10 октября Дмитрий Певцов предложил сажать рэперов в тюрьму Актёр уверен, что так можно избавиться от сатанизма в их музыке