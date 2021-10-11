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Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра

11 октября
2021 год

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11 октября 2021
На днях во время показа оперы «Садко» в Большом театре случилась трагедия. 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб прямо на сцене. Он отодвигал бутафорский трон за кулисы, в тот самый момент на него упали двухтонные декорации, придавив шею. В итоге Евгений скончался прямо на глазах у зрителей. Сразу после ЧП спектакль прервали. Следственный комитет и московская прокуратура уже начали проверку по этому делу.

Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра

Бывший премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе не смог остаться в стороне, и одним из первых прокомментировал ситуацию. Он опубликовал в Инстаграме одну из новостных заметок о гибели артиста и выразил соболезнования его родным. Также Цискаридзе сказал, что в трагедии виновато руководство театра.

Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра

Свои слова Николай Цискаридзе подтвердил сообщением одной из сотрудниц Большого театра. Она написала бывшему артисту театра сообщение, где объяснила падение декорации на Евгения Кулеша. Сотрудница отметила, что спектакль «Садко» был поставлен в сжатые сроки, поэтому все манипуляции с декорациями были отрепетированы всего два раза. Кроме того, руководство допустило несколько вопиющих нарушений техники безопасности.

Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра

«Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей. Значит, нужно было особо бдить в этом месте», — написала сотрудница театра.

Позднее стало известно, что работники сцены пытались предупредить погибшего Евгения Кулеша об опасности, но из-за шума он не услышал коллег.
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Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра фотографии
Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра фотографии
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