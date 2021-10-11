Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста Большого театра

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Артистка сыграла одну из ролей в новом сезоне

Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ»

11 октября

«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова

Актриса считает, что артиста нужно вернуть на сцену