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82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет

11 октября
2021 год

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11 октября 2021
Актриса Лариса Лужина стала героиней шоу «Секрет на миллион», где подробно рассказала о своей личной жизни и о том, почему так и не ощутила того самого женского счастья. 82-летняя артистка была замужем четыре раза, однако все эти браки не были удачными. Одного из своих избранников Валерия Шувалова она бросила сама, другой, Владимир Гусаков, ушел от актрисы к другой женщине. Последний супруг Вячеслав Матвеев стал для актрисы спасением после тяжелого развода. Но и здесь создать настоящую семью Ларисе Лужиной не удалось.

82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет

«Я думала, что он где-то работал, а он с утра до вечера проводил в автоматах и проигрывал мои деньги. Он выносил из дома мои кольца и сдавал их в ломбард. Это была целая трагедия. Узнала я об этом случайно. Я пыталась уйти, но я ж всех прописывала к себе. Как я могла от него уйти», — поделилась откровениями Лужина.

Брак с Матвеевым артистке сложно вспоминать, она считает это самым страшным периодом своей жизни. По ее словам, она просто откупилась от проблемного супруга при разводе и заплатила за то, чтобы он выписался из её квартиры. Лишь в прошлом году Вячеслав оставил ее в покое и перестал тянуть деньги.

В эфире программы Лужина вспомнила о своей первой любви. В юности актриса была влюблена в своего соседа по лестничной площадке Рустама Агасьянца. Спустя много лет им удалось встретиться прямо на съемочной площадке шоу. Для Лужиной это был настоящий сюрприз. Актриса встретила своего давнего знакомого со слезами на глазах.

82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет
фото: Лариса Лужина с первым возлюбленным

Сейчас Агасьянцу 90 лет. По его словам, жизнь его сложилась хорошо – со своей женой он живет уже более 55 лет, она подарила ему сына. Он признался, что, если бы не карьера, Лариса Лужина стала бы его женой.

«Мы с Ларисой жили на одной лестничной площадке, она только школу закончила, я начал ухаживать. Влюбились — это громко сказано, но все шло своим чередом. Если бы она не пошла в актрисы, у нас была бы семья», — рассказал Агасьянц.

Рустам Агасьянц рассказал, что до сих пор хранит портмоне и ножик, которые напоминают ему о Ларисе Лужиной. У актрисы тоже есть своя памятная вещь – фотография, сделанная ее бывшим возлюбленным.

82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет
фото: Архивное фото. Лариса Лужина с первым возлюбленным

«Это моя первая любовь, мой первый мужчина, мы хотели пожениться. Он возил меня к своим родителям. Он был очень красивый и ужасно ревнивый. Он был спортивный, очень хорошо фотографировал».
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82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет фотографии
82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет фотографии
82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет фотографии
82-летняя Лариса Лужина встретилась со своим возлюбленным спустя несколько десятков лет фотографии
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