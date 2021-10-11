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«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова

11 октября
2021 год

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11 октября 2021
Главной темой недавнего выпуска программы «Звёзды сошлись» снова стала участь Михаила Ефремова. Напомним, что сейчас 57-летний актёр отбывает наказание в тюрьме в Белгородской области. Ефремов стал виновником смертельного ДТП, и его приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Актриса Татьяна Васильева в эфире программы «Звёзды сошлись» не побоялась заступиться за своего коллегу.

«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова

Татьяна отметила, что ей бесконечно жаль погибшего Сергея Захарова, но и Ефремов не должен страдать. По ее мнению, Михаила нужно спасать из тюрьмы и лечить от алкогольной зависимости, а не оставлять умирать в тюрьме. Васильева заявила, что всем будет лучше, если Ефремов вернется на сцену.

«Кому сейчас хорошо, что его нет на сцене, что его нигде нет? Это понятно, что погиб человек. Но кто его вернет? Никто. Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает. Алкоголизм - это страшная болезнь, от которой нельзя излечиться. Почему к этому не относятся как к болезни, все презирают, начинают винить и брезговать человеком? Почему от раковых больных не отворачиваются, не брезгуют?», — отрезала актриса.

«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова

Однако, как оказалось, Михаил Ефремов не жалуется на свою судьбу и смиренно принял наказание. Об этом в эфире программы рассказала его родная сестра Анастасия Ефремова, которая также появилась в студии. По ее словам, к актеру уважительно относятся в тюрьме. Однако он все же надеется, что сможет выйти на свободу раньше срока.

«Он сидит на зоне для первоходов, там нет понятий, контингент молодой, все называют его дядей Мишей вплоть до конвоиров. Обитают как в общежитии, могут спокойно передвигаться по территории. К нему хорошо все относятся. На здоровье не жалуется. Он не жалуется вообще ни на что — это ефремовская черта», — рассказала Анастасия Ефремова.
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«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова фотографии
«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова фотографии
«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова фотографии
«Миша сейчас там умирает»: Татьяна Васильева заступилась за Михаила Ефремова фотографии
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