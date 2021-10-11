Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ»

11 октября в эфир телеканала ТНТ выходит новый сезон сериала «САШАТАНЯ»
. В этот раз в актёрском составе случилось пополнение – одну из главных ролей сыграет Ольга Бузова
. Она станет клиенткой главного героя Саши, который работает в страховой компании.
По сюжету герой поедет подписывать к Бузовой договор и, как всегда, окажется в нелепой ситуации. Он окажется перед певицей в трусах и кожаном корсете и получит заряд электрошокера в шею.
«Эту сцену мы, к счастью, снимали не самой первой, и я успела привыкнуть и к съёмочной группе, и к моим партнёрам по сериалу. Если бы мы с неё начали, наверное, в ней были бы немного другие, не такие яркие эмоции, а так – мне кажется, нам удалось сделать всё искренне и очень смешно»
, – поделилась впечатлениями о съёмках Ольга Бузова.
Певице и телеведущей играть саму себя придется не впервой. Она уже играла камео в сериале «Бедные люди»
на ТНТ. Однако Ольга призналась, что её экранный образ отличается от реального.
«Снова роль строится вокруг моего реального образа, который отчасти правдив, а отчасти всё равно остаётся художественным вымыслом. Важно, чтобы зритель понимал, где персонаж, а где вот она я. Мне было легко погрузиться в образ, который создали сценаристы. На площадке была уютная, по-домашнему тёплая атмосфера, во многом благодаря режиссёрам, всей съёмочной группе и классному актёрскому составу. Казалось, что я с ним на протяжении всех семи сезонов, а не только-только влилась в проект».
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