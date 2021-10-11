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Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ»

11 октября
2021 год

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11 октября 2021
11 октября в эфир телеканала ТНТ выходит новый сезон сериала «САШАТАНЯ». В этот раз в актёрском составе случилось пополнение – одну из главных ролей сыграет Ольга Бузова. Она станет клиенткой главного героя Саши, который работает в страховой компании.

Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ»

По сюжету герой поедет подписывать к Бузовой договор и, как всегда, окажется в нелепой ситуации. Он окажется перед певицей в трусах и кожаном корсете и получит заряд электрошокера в шею.

«Эту сцену мы, к счастью, снимали не самой первой, и я успела привыкнуть и к съёмочной группе, и к моим партнёрам по сериалу. Если бы мы с неё начали, наверное, в ней были бы немного другие, не такие яркие эмоции, а так – мне кажется, нам удалось сделать всё искренне и очень смешно», – поделилась впечатлениями о съёмках Ольга Бузова.

Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ»

Певице и телеведущей играть саму себя придется не впервой. Она уже играла камео в сериале «Бедные люди» на ТНТ. Однако Ольга призналась, что её экранный образ отличается от реального.

«Снова роль строится вокруг моего реального образа, который отчасти правдив, а отчасти всё равно остаётся художественным вымыслом. Важно, чтобы зритель понимал, где персонаж, а где вот она я. Мне было легко погрузиться в образ, который создали сценаристы. На площадке была уютная, по-домашнему тёплая атмосфера, во многом благодаря режиссёрам, всей съёмочной группе и классному актёрскому составу. Казалось, что я с ним на протяжении всех семи сезонов, а не только-только влилась в проект».
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Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ» фотографии
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ» фотографии
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ» фотографии
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от съёмок сериала «САШАТАНЯ» фотографии
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