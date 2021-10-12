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Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве

12 октября
2021 год

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12 октября 2021
35-летняя Меган Фокс приняла участие в фотосессии журнала «GQ» со своим 31-летним бойфрендом Колсоном Бейкером – музыкантом, более известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. В интервью возлюбленные признались, что оба страдают от психических расстройств.

Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве

Меган Фокс рассказала о своём заболевании – дисморфии, психическом расстройстве, на фоне которого возникает тревога из-за внешнего вида и постоянное недовольство внешностью: «Мы можем смотреть на кого-нибудь и думать: «Этот человек такой красивый. Его жизнь должна быть очень легкой». Однако, мы не знаем, как чувствует себя этот человек на самом деле. У меня дисморфия тела. Я глубоко в себе не уверена», – призналась актриса.

У Колсона Бейкера тоже есть проблемы. Музыкант страдает от посттравматического расстройства, возникшего из-за трудного воспитания и проблем с наркотиками: «Я просто пытаюсь жить, без попытки умереть каждый день. Меган помогла мне понять, что невозможно похоронить свою травму. Обо мне никто ничего не знает. Не знают, насколько глубока эта кроличья нора с моим детством и всем, что моё тело хранило в себе».

Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве

Меган добавила, что их отношениях с Колсоном очень интенсивны и доставляют много удовольствия, однако, как отмечает Бейкер, есть и другая, «тёмная» сторона их романа: «Здесь должен быть свет, но мы вместе спускаемся в ад. Это экстаз и агония одновременно. Я не хочу, чтобы люди думали, что у нас всё идеально. Я не просто так говорю, что это очень мрачная история. Видели бы вы нас в прошлую субботу!», – рассказал Бейкер об отношениях с Меган.
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Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве фотографии
Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве фотографии
Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве фотографии
Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве фотографии
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