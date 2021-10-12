Райан Гослинг рассказал о воспитании детей

Райан Гослинг
и Ева Мендес
стали родителями ещё в 2014 году, однако, о личной и семейной жизни супруги предпочитают не распространяться. Пара воспитывает двух дочерей: семилетнюю Эсмиральду
и пятилетнюю Аманду
, после рождения которых Ева приостановила актёрскую карьеру и сосредоточила внимание на их воспитании. В недавнем интервью журналу «GQ»
Райан рассказал о том, как они с Евой справлялись с родительскими обязанностями на карантине.
«Наши дети маленькие, поэтому им было непросто находиться в изоляции от других детей и всей нашей семьи. Так что мы делали всё возможное, чтоб их развлечь. Я думаю, мы на карантине работали больше, чем за всю нашу карьеру»
, – рассказал Райан.
Актёр добавил, что они с женой читали сказки на ночь по ролям, и на это уходило много времени. В День отца Ева подарила Райану наручные часы, что стало для него символичным подарком: «Бренд не имел значения, важен был символ. Это значило, что теперь моя жизнь начала новый отсчёт»
, – признался актёр.
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