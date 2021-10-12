Райан Гослинг рассказал о воспитании детей

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В прокате с 14 октября

Алёна Бабенко, Екатерина Вуличенко и Мария Луговая на премьере фильма «Эйфель»

12 октября

Меган Фокс рассказала о своём психическом расстройстве

Актриса сильно не уверена в себе