«Он был просто болваном»: Джордж Клуни высказался о Дональде Трампе

На днях Джордж Клуни в беседе с BBC
раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа
и выразил надежду, что он никогда не окажется на посту снова. По словам актёра, Дональд постоянно гонялся за девушками до того, как стал управлять страной, и больше ничего из себя не представлял. Ранее негативные высказывания в адрес Трампа исходили от актёра Арнольда Шварценеггера
.
«Это так забавно, потому что он был просто болваном. Я знал его ещё до того, как он стал президентом. Он был обычным парнем, который постоянно гонялся за девушками. Подходил ко всем и спрашивал: «Как зовут эту девушку?» Это всё, что он из себя представлял»
, – рассказал актёр.
Клуни подчеркнул, что с Трампом ещё придётся считаться какое-то время, но видеть его у власти актёр категорически не хочет: «Я надеюсь, что у нас есть ещё немного здравого смысла, чтобы не делать этого снова»
. По мнению Джорджа, нынешнему президенту США Джо Байдену
придётся исправлять ошибки предшественника: «Это всё равно, что отправить избитого ребёнка в школу и подумать, что всё будет хорошо в его первый день. Есть множество вещей, которые необходимо исправить»
, – заявил актёр.
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