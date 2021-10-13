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«Он был просто болваном»: Джордж Клуни высказался о Дональде Трампе

13 октября
2021 год

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13 октября 2021
На днях Джордж Клуни в беседе с BBC раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа и выразил надежду, что он никогда не окажется на посту снова. По словам актёра, Дональд постоянно гонялся за девушками до того, как стал управлять страной, и больше ничего из себя не представлял. Ранее негативные высказывания в адрес Трампа исходили от актёра Арнольда Шварценеггера.

«Он был просто болваном»: Джордж Клуни высказался о Дональде Трампе

«Это так забавно, потому что он был просто болваном. Я знал его ещё до того, как он стал президентом. Он был обычным парнем, который постоянно гонялся за девушками. Подходил ко всем и спрашивал: «Как зовут эту девушку?» Это всё, что он из себя представлял», – рассказал актёр.

Клуни подчеркнул, что с Трампом ещё придётся считаться какое-то время, но видеть его у власти актёр категорически не хочет: «Я надеюсь, что у нас есть ещё немного здравого смысла, чтобы не делать этого снова». По мнению Джорджа, нынешнему президенту США Джо Байдену придётся исправлять ошибки предшественника: «Это всё равно, что отправить избитого ребёнка в школу и подумать, что всё будет хорошо в его первый день. Есть множество вещей, которые необходимо исправить», – заявил актёр.
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№ 3
Ирина Подкашко   14.10.2021 - 09:59
Если вдуматься - публичные личности могу позволить себе критиковать президента, который только-только оставил пост.. Эх, свобода слова! читать далее>>
№ 2
Лариса (Днепропетровск)   14.10.2021 - 09:25
Не, ну нынешний президент намного лучше))). Клуни это точно знает))). читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   14.10.2021 - 08:07
Дональд Трамп как президент действительно не внушал какого-то доверия. А ведь граждане Америки точно лучше его знают, особенно до поры президента. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Джордж КлуниДональд ТрампАрнольд Шварценеггер

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«Он был просто болваном»: Джордж Клуни высказался о Дональде Трампе фотографии
«Он был просто болваном»: Джордж Клуни высказался о Дональде Трампе фотографии
«Он был просто болваном»: Джордж Клуни высказался о Дональде Трампе фотографии
«Он был просто болваном»: Джордж Клуни высказался о Дональде Трампе фотографии
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