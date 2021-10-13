«Он очень харизматичный»: Зендая рассказала о чувствах к Тому Холланду

Слухи о романе Зендаи
и Тома Холланда
поползи давно: в 2017 году актёры встретились на съемочной площадке фильма «Человек-паук: Возвращение домой»
, и между ними, по сообщению инсайдеров, завязались тёплые дружеские отношения, а уже этим летом папарацци «поймали» Зендаю и Тома, целующимися в машине
. Хотя официального комментария от пары по поводу их отношений не было, в недавнем интервью журналу «Instyle»
Зендая осыпала Тома комплиментами.
«С точки зрения актёра, я очень ценю, что ему действительно нравится быть Человеком-пауком. Это очень большое давление – вы берёте на себя роль супергероя, куда бы вы ни пошли. Например, для маленького ребёнка, который проходит мимо, вы – Человек-паук. Думаю, он очень хорошо с этим справляется. И видя его за работой, я поняла, что, пускай он не Дева, он перфекционист»
, – поделилась 25-летняя актриса.
Зендая рассказала, что режиссёр Джон Уоттс
разрешал ей приходить на съёмочную площадку «Человека-паука»
каждый день, где она постоянно восхищалась трудовой этикой Холланда: «Было здорово видеть, как он заботится о результате своей работы и делает всё на отлично. Я весь день наблюдала, как он снимал сцену драки, и это было ужасно утомительно. Он делал ход, возвращался к мониторам, смотрел и говорил: «Я могу сделать это ещё лучше». Он хочет, чтобы всё было идеально, и я действительно это ценю
».
Зендая отметила, что в личных отношениях с Томом ей всегда легко и весело: «Он очень харизматичный, может заставить любого почувствовать себя комфортно, хорошо посмеяться и поболтать»
.
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