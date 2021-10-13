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Сельма Блэр представила фильм о рассеянном склерозе

13 октября
2021 год

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13 октября 2021
В 2018 году у Сельмы Блэр диагностировали рассеянный склероз. Актриса неоднократно делилась в Инстаграме подробностями своей жизни с неизлечимой болезнью, а в прошедшие выходные Сельма представила документальный фильм «Introducing, Selma Blair» о своём заболевании. На премьерном показе в Хэмптоне актрису довели до слёз взрывными аплодисментами.

Сельма Блэр представила фильм о рассеянном склерозе

В фильме Сельма рассказала о своих эмоциях, которые она испытала, когда впервые услышала от врачей свой диагноз, а также об эмоциональных и физических страданиях, которые ей пришлось пережить на пути к ремиссии. На презентации фильма актриса расплакалась, однако, объяснила это тем, что из-за болезни не всегда может контролировать эмоции.

«Ещё минуту назад я не чувствовала себя так изумительно, как сейчас. Я была настроена немного сурово, так что спасибо вам. Из-за болезни у меня наблюдается псевдобульбарный синдром [Непроизвольный смех или плач из-за расстройства нервной системы – Прим. ред.], поэтому я не могу перестать плакать. Но такая реакция лучше, чем её альтернатива. Другие вещи, которые происходят на фоне псевдобульбарного синдрома – просто мерзость, поэтому слёзы лучше. Я бы хотела быть более собранной перед толпой. Это многое для меня значит», – выступила с речью Блэр.

Летом 2019 года актриса перенесла два месяца изнурительного курса химиотерапии, за которыми последовала интенсивная физиотерапия. Лечение химиотерапией обычно применяют при борьбе с раком, однако, она может быть эффективной и в уничтожении клеток, разрушающих нервную систему.
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Сельма Блэр представила фильм о рассеянном склерозе фотографии
Сельма Блэр представила фильм о рассеянном склерозе фотографии
Сельма Блэр представила фильм о рассеянном склерозе фотографии
Сельма Блэр представила фильм о рассеянном склерозе фотографии
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