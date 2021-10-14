Ингеборга Дапкунайте высказалась о движении MeToo

Ингеборга Дапкунайте в недавнем интервью
у Владимира Познера
рассказала о работе в театре «Old Vic» под руководством скандально известного режиссёра Кевина Спейси
. Его, как и Харви Вайнштейна
, на волне движения MeToo обвиняют в сексуальных домогательствах
, якобы произошедших двадцать лет назад. В интервью Ингеборга рассказала о своём отношении к практике публичного обвинения насильников.
«Сложно. Потому что есть две стороны. Это гендерная революция, щепки летят. Конечно, и тут есть правые, и там. Это очень сложно однозначно оценить. Если выбирать «за» или «против»… Каждый случай – отдельный, но то, что ситуация должна была измениться, это да. Обязательно. У некоторых людей, как мы знаем, была очень большая власть, и они этой властью пользовались. Поэтому меняться это должно»
, – рассказала Ингеборга. На вопрос о том, подвергалась ли когда-нибудь она сама сексуальным домогательствам, актриса предпочла не отвечать. Однако ранее Ингеборга рассказывала, что такой случай был
.
обсуждение >>