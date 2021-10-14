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Ингеборга Дапкунайте высказалась о движении MeToo

14 октября
2021 год

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14 октября 2021
Ингеборга Дапкунайте в недавнем интервью у Владимира Познера рассказала о работе в театре «Old Vic» под руководством скандально известного режиссёра Кевина Спейси. Его, как и Харви Вайнштейна, на волне движения MeToo обвиняют в сексуальных домогательствах, якобы произошедших двадцать лет назад. В интервью Ингеборга рассказала о своём отношении к практике публичного обвинения насильников.

Ингеборга Дапкунайте высказалась о движении MeToo

«Сложно. Потому что есть две стороны. Это гендерная революция, щепки летят. Конечно, и тут есть правые, и там. Это очень сложно однозначно оценить. Если выбирать «за» или «против»… Каждый случай – отдельный, но то, что ситуация должна была измениться, это да. Обязательно. У некоторых людей, как мы знаем, была очень большая власть, и они этой властью пользовались. Поэтому меняться это должно», – рассказала Ингеборга. На вопрос о том, подвергалась ли когда-нибудь она сама сексуальным домогательствам, актриса предпочла не отвечать. Однако ранее Ингеборга рассказывала, что такой случай был.
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№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:41
Разделяю мнение Ингеборги: очень сложный всегда вопрос обо всех этих движениях, так как они и помогают тем, кто действительно пострадали, и рушат жизни иногда невинных людей читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:51
Всенгда было интересно, почему почти каждая актриса подвергалась изнасилованию? Вот реально, почти каждая. Либо нам есть о чем подумать в таком случае, либо все это они говорят ради хайпа читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фотографии >>
Ингеборга Дапкунайте высказалась о движении MeToo фотографии
Ингеборга Дапкунайте высказалась о движении MeToo фотографии
Ингеборга Дапкунайте высказалась о движении MeToo фотографии
Ингеборга Дапкунайте высказалась о движении MeToo фотографии
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