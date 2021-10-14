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«Я литовская актриса»: Ингеборга Дапкунайте рассказала о своём отношении к России

14 октября
2021 год

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14 октября 2021
Ингеборга Дапкунайте снялась во многих советских, российских и литовских картинах. В недавнем интервью у Владимира Познера актриса рассказала о своей национальной идентичности и о том, как она относится к России.

«Я литовская актриса»: Ингеборга Дапкунайте рассказала о своём отношении к России

«Если вы спросите, литовский ли я человек, женщина, актриса, то, конечно, я отвечу, что литовская. На карантине я снялась в литовском фильме, и относились ко мне очень хорошо. Если честно, никто из литовцев пока в лицо мне не плюнул и ничего плохого не сказал. Я абсолютно «вильнусовский» ребёнок – родилась в старом городе, там же ходила в школу. О русских людях моя бабушка ничего плохого не говорила. Когда происходили события 90-го года, на улицах стояли не только литовцы. Мы стояли с Русским Драматическим Театром. У нас у всех были расписания дежурства, и я не жалею о распаде СССР», - поделилась Ингеборга.

Актриса вспомнила, как она переживала распад Советов и на что возлагала надежды: «Январь 1991 года, при всех трагических событиях, было время невероятной надежды. Это было прощание с коммунистическим строем. Это была надежда, что мы заживем по-другому: будем ставить спектакли, которые захотим, сможем праздновать Рождество, как захотим. Но надежды меняются. Мне не безразличны отношения, которые сложились между Россией и Литвой. Мне это не нравится. Конечно, было бы хорошо, если бы все жили дружно», – заключила актриса.
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№ 3
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:42
Всегда очень забавлял акцент актрисы, ведь у нее давно его уже нет, она может хорошо и чисто говорить, но сохраняет акцент на публике для образа читать далее>>
№ 2
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:50
Очень здорово, что существуют такие международные артисты, которые готовы сниматься в разных фильмах разных стран. Дапкунайте замечательная актриса, очень нравятся фильмы с ее участием читать далее>>
№ 1
Константин74   15.10.2021 - 04:37
Вначале верните купленные Петром первым земли, страдает на российском сайте. В сша на киностудиях раздайвате интервью. Почему без литоафриканца, негоже! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Я литовская актриса»: Ингеборга Дапкунайте рассказала о своём отношении к России фотографии
«Я литовская актриса»: Ингеборга Дапкунайте рассказала о своём отношении к России фотографии
«Я литовская актриса»: Ингеборга Дапкунайте рассказала о своём отношении к России фотографии
«Я литовская актриса»: Ингеборга Дапкунайте рассказала о своём отношении к России фотографии
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