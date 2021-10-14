«Мы занимаемся умирающими людьми»: Ингеборга Дапкунайте о благотворительности

«15 лет назад это было совсем неприемлемо: зачем мы занимаемся умирающими людьми, когда нужно заниматься тем, кого надо спасать? Период перед смертью не должен быть хуже и унизительнее, чем любой другой в жизни. Хоспис - это дом. Каждый в этой стране имеет право на паллиативную помощь. Мы этим занимаемся. Мы начали первый частный детский хоспис «Дом с маяком» вместе с фондом «Подари Жизнь» Чулпан Хаматовой. Потом «Дом с маяком» стал отдельным фондом. Мы собрали деньги, там есть попечители. Единственное, что нам дал город – это землю. Это помощь не только больным, но и родственникам. Есть какие-то вещи, которые помогают решать другие люди. Я позитивно отношусь к благотворительности, в России это молодое дело – в Советском Союзе этого не было. Нет страны, где все всё могут. Человеку нравится делать добро, поэтому надо давать ему это делать», – поделилась актриса.
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