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«Мы занимаемся умирающими людьми»: Ингеборга Дапкунайте о благотворительности

14 октября
2021 год

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14 октября 2021
Ингеборга Дапкунайте вместе с актрисой Татьяной Друбич являются председателями Фонда помощи хосписам «Вера». В интервью с Владимиром Познером Ингеборга рассказала, почему решила заниматься благотворительностью.

«Мы занимаемся умирающими людьми»: Ингеборга Дапкунайте о благотворительности


«15 лет назад это было совсем неприемлемо: зачем мы занимаемся умирающими людьми, когда нужно заниматься тем, кого надо спасать? Период перед смертью не должен быть хуже и унизительнее, чем любой другой в жизни. Хоспис - это дом. Каждый в этой стране имеет право на паллиативную помощь. Мы этим занимаемся. Мы начали первый частный детский хоспис «Дом с маяком» вместе с фондом «Подари Жизнь» Чулпан Хаматовой. Потом «Дом с маяком» стал отдельным фондом. Мы собрали деньги, там есть попечители. Единственное, что нам дал город – это землю. Это помощь не только больным, но и родственникам. Есть какие-то вещи, которые помогают решать другие люди. Я позитивно отношусь к благотворительности, в России это молодое дело – в Советском Союзе этого не было. Нет страны, где все всё могут. Человеку нравится делать добро, поэтому надо давать ему это делать», – поделилась актриса.

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№ 2
Ирина Подкашко   15.10.2021 - 09:36
Очень грустно, что есть такие люди, которые не понимают значимость детских хосписов.. И очень хорошо, что есть люди, которые готовы помочь в таких страшных ситуациях читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:53
Замечательно, что существуют такие люди, понимающие, что хоспис - это нормально, и что там тоже есть екще живые люди, нуждающиеся в поддержке и помощи. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Мы занимаемся умирающими людьми»: Ингеборга Дапкунайте о благотворительности фотографии
«Мы занимаемся умирающими людьми»: Ингеборга Дапкунайте о благотворительности фотографии
«Мы занимаемся умирающими людьми»: Ингеборга Дапкунайте о благотворительности фотографии
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