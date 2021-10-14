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Валерий Гаркалин вышел из комы

14 октября
2021 год

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14 октября 2021
67-летний Валерий Гаркалин, ранее госпитализированный с коронавирусом, вышел из комы. Комплексное лечение дало положительные результаты, актёру отменили часть препаратов. Об этом сообщает «КП».

Валерий Гаркалин вышел из комы

«В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию - состояние искусственной комы. Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он ещё не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы», – сообщил источник в медицинском учреждении.
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№ 1
Ирина Закинина (Москва)   15.10.2021 - 08:48
Ура, замечательно, что актер идет на поправку. Уже правда надоело, что эта корона уносит всех хороших людей их жизни. Поэтоиу здоровья и скорейшего выздоровления! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Валерий Гаркалин вышел из комы фотографии
Валерий Гаркалин вышел из комы фотографии
Валерий Гаркалин вышел из комы фотографии
Валерий Гаркалин вышел из комы фотографии
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