Валерий Гаркалин вышел из комы

67-летний Валерий Гаркалин
, ранее госпитализированный с коронавирусом
, вышел из комы. Комплексное лечение дало положительные результаты, актёру отменили часть препаратов. Об этом сообщает «КП»
.
«В состоянии Валерия Гаркалина прослеживается положительная динамика. Было принято решение отменить артисту часть препаратов, в том числе те, которые поддерживали седацию - состояние искусственной комы. Организм мужчины хорошо отреагировал на изменения в лечении, Валерий Борисович вышел из комы. Сейчас он находится в так называемом состоянии поверхностного оглушения. Он ещё не до конца пришел в сознание, но уже вышел из комы»
, – сообщил источник в медицинском учреждении.
обсуждение >>