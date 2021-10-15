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Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель

15 октября
2021 год

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15 октября 2021
Спустя шесть лет после выхода пластинки «25» британская певица Адель успела пережить свадьбу, развод и пару романов. Поднакопив материал для исповеди, Адель анонсировала выход нового альбома «30» и выпустила первый сингл «Easy on me».

Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель

Режиссёром клипа на песню выступил канадский вундеркинд Ксавье Долан, который уже имел счастье сотрудничать с Адель на съёмочной площадке клипа «Hello».

Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель
фото: Ксавье и Адель

Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель
фото: Ксавье и Адель

Новый клип снят в той же локации, что и «Hello», но на этот раз лирическая героиня покидает опустевший загородный дом навсегда.

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№ 2
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:33
Когда смотрела клип, понимала, что прям продолжение истории хеллоу. Очень здорово! И песня классная, и Адель выглядит сейчас просто невероятно)) читать далее>>
№ 1
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:30
Очень интересно всегда, когда есть сквозной сюжет даже не в фильмах, а в клипах! Получается как отдельный вид искусства, музыкальный сериал) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель фотографии
Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель фотографии
Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель фотографии
Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель фотографии
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