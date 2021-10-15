Ксавье Долан снял клип на новую песню певицы Адель

Спустя шесть лет после выхода пластинки «25» британская певица Адель успела пережить свадьбу, развод и пару романов. Поднакопив материал для исповеди, Адель анонсировала выход нового альбома «30» и выпустила первый сингл «Easy on me».
Режиссёром клипа на песню выступил канадский вундеркинд Ксавье Долан, который уже имел счастье сотрудничать с Адель на съёмочной площадке клипа «Hello».
фото: Ксавье и Адель
фото: Ксавье и Адель
Новый клип снят в той же локации, что и «Hello», но на этот раз лирическая героиня покидает опустевший загородный дом навсегда.
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