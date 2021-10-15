Робин Уильямс не смог получить роль в «Гарри Поттере» из-за своей национальности

фото: Крис Коламбус на съёмках первого фильма о Гарри Поттере
Выяснилось, что даже спустя 20 лет создателям вселенной Гарри Поттера есть, чем удивить поклонников. Общеизвестно, что при продаже прав на экранизацию писательница Джоан Роулинг поставила студии Warner Brothers условие - в фильмах о мальчике, который выжил, должны быть задействованы только британские актёры. Таким образом Роулинг хотела обеспечить фильму аутентичность, ну и попутно обеспечила работой многих соотечественников. И, возможно именно благодаря этому условию в американской киноиндустрии случилось то же, что и в индустрии комиксов - «британское вторжение». Национальность режиссёров Роулинг не волновала - два первых фильма снял американец Коламбус, а третий - мексиканец Альфонсо Куарон. Но кастинг был непроницаем даже для американских звёзд мировой величины. Одной из жертв этого ограничения стал покойный ныне Робин Уильямс. Американский актёр очень хотел играть профессора Люпина, роль которого досталась в итоге Дэвиду Тьюлису.
«У меня был разговор с Робином Уильямсом, который хотел играть Люпина. Мне было очень тяжело отказать ему, сказав, что кастинг исключительно британский, и я ничего не могу с этим сделать», - вспоминает Коламбус.
Это не первая история о том, как Уильямса не пустили в «Гарри Поттера». В интервью 2016 года кастинг-директор Джанет Хиршенсон описала похожую ситуацию, но речь шла о роли Хагрида, которая досталась Робби Колтрэйну: «Робин Уильямс позвонил Крису Коламбусу, потому что ему прям очень хотелось играть в этом фильме».
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