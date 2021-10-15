Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах

В связи с долгожданным выходом
нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
, британский актёр Дэниел Крэйг
, в последний раз исполнивший роль агента 007, активно раздаёт интервью, продвигая картину.
В эфире подкаста SiriusXM
Дэниел решил поделиться со слушателями интересным наблюдением о вариантах досуга. Актёр признался, что уже давно предпочитает гей-бары обычным пабам. Причина - приятные люди и расслабленная, лишенная агрессии атмосфера.
«Я хожу в гей-бары сколько себя помню. Одна из причин - в таких местах я не так часто ввязываюсь в драки. Мне до смерти надоело это ещё в юности, потому что мне совсем не хотелось оказываться под ударом. Но со мной это частенько случалось»
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Когда Дэниел открыл для себя гей-бары, он без колебаний променял на них перегретые тестостероном пивные. «Там такой расслабленный народ. Ты не обязан заявлять о своей сексуальности, всем плевать. Это очень безопасные места»
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