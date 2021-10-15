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Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах

15 октября
2021 год

Лайфстайл >>
15 октября 2021
В связи с долгожданным выходом нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», британский актёр Дэниел Крэйг, в последний раз исполнивший роль агента 007, активно раздаёт интервью, продвигая картину.
В эфире подкаста SiriusXM Дэниел решил поделиться со слушателями интересным наблюдением о вариантах досуга. Актёр признался, что уже давно предпочитает гей-бары обычным пабам. Причина - приятные люди и расслабленная, лишенная агрессии атмосфера.

Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах

«Я хожу в гей-бары сколько себя помню. Одна из причин - в таких местах я не так часто ввязываюсь в драки. Мне до смерти надоело это ещё в юности, потому что мне совсем не хотелось оказываться под ударом. Но со мной это частенько случалось».
Когда Дэниел открыл для себя гей-бары, он без колебаний променял на них перегретые тестостероном пивные. «Там такой расслабленный народ. Ты не обязан заявлять о своей сексуальности, всем плевать. Это очень безопасные места».
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№ 3
Иван Беляев (Москва)   16.10.2021 - 22:54
Настоящий натурал не может быть гомофобом читать далее>>
№ 2
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:34
Кстати, так делают очень многие девушки, которые не ищут мужского внимания. Если хочется просто отдохнуть без пристальных взглядов, гей-бары - лучший выход! читать далее>>
№ 1
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:29
На самом деле, это круто, что актер свободно говорит об этом. Если он нашел место, где чувствует себя комфортно, то почему бы и нет)) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах фотографии
Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах фотографии
Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах фотографии
Дэниел Крэйг объяснил, почему предпочитает проводить время в гей-барах фотографии
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