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Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц

15 октября
2021 год

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15 октября 2021
11 октября в московском лофте Bolshevik состоялась светская премьера комедийного сериала СТС «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской в главной роли. Героиня Подкаминской - Альбина Барвашина - вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне после того, как её супруг-олигарх бесследно исчезает, оставив ей вместо многомиллионных активов загибающийся уральский завод по производству кирзовых сапог. Вернувшись с детьми на родину, Альбина отправляется в славный город Добруйск, чтобы взять руководство заводом на себя. Среди гостей премьеры были замечены Ольга Кабо, Наталья Земцова, Олег Гаас, Никита Джигурда и многие другие.

Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц
фото: Елена Подкаминская

Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц
фото: Юлия Франц

Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц
фото: Снежана Самохина

Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц
фото: Ольга Кабо

Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц
фото: Олег Гаас

Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц
фото: Наталья Земцова

«Жена олигарха» можно посмотреть на телеканале СТС с 11 октября 2021 года.

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обсуждение >>
№ 2
Ирина Закинина (Москва)   16.10.2021 - 11:35
А где же сама Подкаминская? Не пришла на премьеру? Очень жаль... Но не думаю, что этот сериал будет настолько крутым, как описывается. читать далее>>
№ 1
Ирина Подкашко   16.10.2021 - 11:29
Подкаминская, конечно, классная, но после "Кухни" ни у нее, ни у СТС особенно не был хороших сериалов, которые были бы смешными и не пошлыми читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц фотографии
Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц фотографии
Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц фотографии
Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц фотографии
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