Лондон, Гудбай: Никита Джигурда, Елена Подкаминская и Юлия Франц

11 октября в московском лофте Bolshevik состоялась светская премьера комедийного сериала СТС «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской в главной роли. Героиня Подкаминской - Альбина Барвашина - вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне после того, как её супруг-олигарх бесследно исчезает, оставив ей вместо многомиллионных активов загибающийся уральский завод по производству кирзовых сапог. Вернувшись с детьми на родину, Альбина отправляется в славный город Добруйск, чтобы взять руководство заводом на себя. Среди гостей премьеры были замечены Ольга Кабо, Наталья Земцова, Олег Гаас, Никита Джигурда и многие другие.
обсуждение >>