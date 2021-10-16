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Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов

16 октября
2021 год

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16 октября 2021
14 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мистической комедии Ильи Куликова «Дракулов», снятой по мотивам бессмертного романа Брэма Стокера. И хотя до празднования Хэллоуина ещё две недели, гости вечера решили поддержать заупокойную атмосферу премьеры, выбрав наряды повседневного чёрного цвета. Среди первых зрителей сериала были замечены Алёна Водонаева, Александр Ревва, Вячеслав Манучаров, Елена Борщёва, Владимир Яглыч, Денис Шведов, Алексей Чадов и многие другие.

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Алёна Водонаева

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Алексей Чадов

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Александр Ревва, Михаил Галустян с супругой и Марюс Вайсберг

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Татьяна Бабенкова

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Владимир Яглыч

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Надежда Сысоева

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Роман Попов

Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов
фото: Ирина Таранник и Денис Васильев

«Дракулов» с 21 октября 2021 года.

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Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов фотографии
Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов фотографии
Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов фотографии
Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов фотографии
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