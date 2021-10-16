Бракула: Алёна Водонаева, Алексей Чадов и Денис Шведов

14 октября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мистической комедии Ильи Куликова «Дракулов»
, снятой по мотивам бессмертного романа Брэма Стокера
. И хотя до празднования Хэллоуина ещё две недели, гости вечера решили поддержать заупокойную атмосферу премьеры, выбрав наряды повседневного чёрного цвета. Среди первых зрителей сериала были замечены Алёна Водонаева
, Александр Ревва
, Вячеслав Манучаров
, Елена Борщёва
, Владимир Яглыч
, Денис Шведов
, Алексей Чадов
и многие другие.
фото: Алёна Водонаева
фото: Алексей Чадов
фото: Александр Ревва, Михаил Галустян с супругой и Марюс Вайсберг
фото: Татьяна Бабенкова
фото: Владимир Яглыч
фото: Надежда Сысоева
фото: Роман Попов
«Дракулов» с 21 октября 2021 года.
фото: Ирина Таранник и Денис Васильев
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