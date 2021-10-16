Удалёнка: Юлия Пересильд приняла участие в женском форуме прямо из космоса

Юлия Пересильд
связалась с участницами третьего Евразийского женского форума прямо с борта МКС, на котором в настоящее время идут съёмки фильма «Вызов»
. Актриса, не побоявшаяся полёта в космос, заявила, что считает женщин невероятными сильными и способными на всё.
«Мне приятно приветствовать вас из космоса. И я могу вам сказать с определенностью: мы, женщины, можем всё. Мы смелые, мы сильные, мы покоряем пространство и время. Космос помогает понять, как важна наша миссия на земле. Миссия наша в том, чтобы беречь наших близких, беречь мир, беречь нашу планету».
Хотя подготовка к полёту в космос проходила на высшем уровне
, непредвиденных ситуаций на орбите избежать не удалось. На МКС произошёл инцидент с потерей ориентации в пространстве.
Однако такой инцидент, как уверяют космонавты, не помешает возвращению на Землю актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко
на корабле «Союз МС-18». Летчик-космонавт Андрей Борисенко объяснил подробнее, что случилось в космосе.
«Это расчётная нештатная ситуация, иногда такое случается. Если отталкиваться от имеющейся на данный момент информации, это не должно нести каких-то сложностей для программы полёта станции и спуска экипажа на «Союзе». То есть эта ситуация не должна изменить программу полёта».
обсуждение >>