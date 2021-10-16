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Состояние здоровья Ларисы Гузеевой улучшилось

16 октября
2021 год

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16 октября 2021
Лариса Гузеева, недавно попавшая в больницу с коронавирусом, продолжает своё лечение. К счастью, актриса идёт на поправку - о своём самочувствии Лариса сообщила в Инстаграме.

Состояние здоровья Ларисы Гузеевой улучшилось

Гузеева призналась, что совсем не ощущала себя счастливой, когда была здорова. Она поблагодарила своих подписчиков за поддержку и отметила, что не собирается читать нравоучения, ведь уверена, что все они и так знают, как нужно жить.

«Я была счастлива и не знала об этом. Берегите себя! Ни к чему не призываю — вы и так знаете как жить! Спасибо за поддержку и любовь! Ваша доброта бесконечна, прекрасные мои друзья. Я пока в Коммунарке. Три недели. Всех обнимаю крепко!»
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