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Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова

17 октября
2021 год

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17 октября 2021
Холодная осень загнала разгулявшихся в лесопарках и на бульварах москвичей обратно в душные отапливаемые помещения кинотеатров и ресторанов. Где они продолжили собираться по случаю презентаций, премьер, открытий и юбилеев. 6 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Не время умирать», в котором Дэниел Крэйг в последний раз исполнил роль агента 007. Среди гостей премьеры были замечены Сергей Бурунов, Агата Муцениеце, Настасья Самбурская и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Настасья Самбурская

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Сергей Бурунов

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов

А 7 октября в ГУМе на торжественном ужине часового бренда OMEGA, приуроченном к выходу новой картины о Джеймсе Бонде, встретились Юлия Снигирь, Ксения Собчак, Мария Кожевникова, Любовь Толкалина и многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Елена Летучая

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Любовь Толкалина и Мария Кончаловская

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Анастасия Уколова

13 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Чаки». Продолжение ужастика про куклу-убийцу пришли оценить Алёна Водонаева, Анна Чурина и Олеся Судзловская.

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Анна Чурина

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Олеся Судзиловская

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Алёна Водонаева

Вечером этого же дня в Лондоне в рамках 65-го Лондонского международного кинофестиваля состоялась премьера режиссёрского дебюта Мэгги Джилленхол «Пропавшая дочь». Фильм зрителям представили исполнительницы главных ролей Дакота Джонсон, Оливия Колман и Джесси Бакли.

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Дакота Джонсон

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Джесси Бакли

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Мэгги Джилленхол

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Оливия Колман

14 октября в Галереях «Времена года» состоялось торжественное открытие обновленного бутика Salvatore Ferragamo. Среди гостей вечера были Мирослава Карпович, Ольга Кабо, Ян Гэ и немногие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Мирослава Карпович

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Ольга Кабо

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Ян Гэ

Вечером этого же дня на вечеринке бренда Clarins, устроенной в честь запуска новой сыворотки для глаз Double Serum Eye, встретились Равшана Куркова, Варвара Шмыкова и Нино Нинидзе.

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Равшана Куркова

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Светлана Устинова

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Нино Нинидзе

Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова
фото: Варвара Шмыкова
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Не время умиратьПропавшая дочьЧаки

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Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова фотографии
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