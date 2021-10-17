Блеск и нищета красных дорожек: Дакота Джонсон, Мирослава Карпович и Равшана Куркова

Холодная осень загнала разгулявшихся в лесопарках и на бульварах москвичей обратно в душные отапливаемые помещения кинотеатров и ресторанов. Где они продолжили собираться по случаю презентаций, премьер, открытий и юбилеев. 6 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма
«Не время умирать»
, в котором
Дэниел Крэйг
в последний раз исполнил роль агента 007. Среди гостей премьеры были замечены
Сергей Бурунов
,
Агата Муцениеце
,
Настасья Самбурская
и другие.
фото: Настасья Самбурская
фото: Сергей Бурунов
фото: Агата Муцениеце
фото: Варвара Шмыкова и Даня Радлов
А 7 октября в ГУМе на торжественном ужине часового бренда OMEGA, приуроченном к выходу новой картины о Джеймсе Бонде, встретились
Юлия Снигирь
,
Ксения Собчак
,
Мария Кожевникова
,
Любовь Толкалина
и многие другие.
фото: Юлия Снигирь
фото: Елена Летучая
фото: Мария Кожевникова
фото: Любовь Толкалина и Мария Кончаловская
фото: Анастасия Уколова
13 октября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала
«Чаки»
. Продолжение ужастика про куклу-убийцу пришли оценить
Алёна Водонаева
,
Анна Чурина
и
Олеся Судзловская
.
фото: Анна Чурина
фото: Олеся Судзиловская
фото: Алёна Водонаева
Вечером этого же дня в Лондоне в рамках 65-го Лондонского международного кинофестиваля состоялась премьера режиссёрского дебюта Мэгги Джилленхол
«Пропавшая дочь»
. Фильм зрителям представили исполнительницы главных ролей
Дакота Джонсон
,
Оливия Колман
и
Джесси Бакли
.
фото: Дакота Джонсон
фото: Джесси Бакли
фото: Мэгги Джилленхол
фото: Оливия Колман
14 октября в Галереях «Времена года» состоялось торжественное открытие обновленного бутика Salvatore Ferragamo. Среди гостей вечера были
Мирослава Карпович
,
Ольга Кабо
,
Ян Гэ
и немногие другие.
фото: Мирослава Карпович
фото: Ольга Кабо
фото: Ян Гэ
Вечером этого же дня на вечеринке бренда Clarins, устроенной в честь запуска новой сыворотки для глаз Double Serum Eye, встретились
Равшана Куркова
,
Варвара Шмыкова
и
Нино Нинидзе
.
фото: Равшана Куркова
фото: Светлана Устинова
фото: Нино Нинидзе фото: Варвара Шмыкова
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