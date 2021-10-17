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Иван Урант помог русской девушке связаться с Джаредом Лето

17 октября
2021 год

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17 октября 2021
Джаред Лето устроил российской фанатке сюрприз, позвонив ей по видеосвязи. Видео разговора было опубликовано в инстаграме благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», подопечной которого является поклонница артиста Настя.

Иван Урант помог русской девушке связаться с Джаредом Лето

В фонде сообщили, что разговор Насти с Джаредом стал возможен благодаря её брату и другим людям, которые проверили теорию шести рукопожатий на практике и смогли связаться с актёром.

«Свой 27-й день рождения девушка отметила в Царицынском хосписе. Тогда Настин брат поделился с нами: «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут, в России, есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая, несмотря ни на что, продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестёр, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето».

В фонде тут же приступили к осуществлению Настиной мечты. Его основательница, Нюта Федермессер, обратилась к Ивану Урганту, гостем шоу которого был Джаред Лето. Именно Ургант и помог связаться с актёром.

Иван Урант помог русской девушке связаться с Джаредом Лето
фото: Джаред Лето и Иван Ургант

Их беседа длилась 11 минут. Было видно, что Настя явно не ожидала такого сюрприза. Она не скрывала радости и волнения и повторяла по-английски, что не может поверить в происходящее. Она показала актёру его фигуру из картона, которую ей подарили 10 лет назад, представила Джареду свою семью и собаку и рассказала, что невероятно счастлива его видеть. Джаред расспросил ее о питомце, поинтересовался, была ли Настя на последнем концерте его группы, а также сделал неожиданное признание.

«Я хотел бы, чтобы твоя мама сварила мне пельмени. Я люблю пельмени».

Актёр сообщил, что его знания русского языка совсем не идеальны, однако он успел похвастаться фразой, которую за годы выступлений в России выучил наизусть.

«Я знаю только одну фразу на русском: «Ну что стоишь как дуб?»
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Иван Урант помог русской девушке связаться с Джаредом Лето фотографии
Иван Урант помог русской девушке связаться с Джаредом Лето фотографии
Иван Урант помог русской девушке связаться с Джаредом Лето фотографии
Иван Урант помог русской девушке связаться с Джаредом Лето фотографии
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