Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю

17 октября в 7.35 по московскому времени актриса Юлия Пересильд
, режиссёр Клим Шипенко
и космонавт Олег Новицкий
успешно приземлились в степи Казахстана на борту космического корабля «Союз МС-18».
«Киноэкипаж» встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
. По словам Рогозина приземление прошло на «твердую пятёрку» - обошлось без нештатных ситуаций и корабль не упал на бок. Самочувствие участников полёта медики оценили как хорошее.
Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 суток, снимая фильм под рабочим названием «Вызов»
. Актриса играет врача, вызвавшуюся лететь на орбиту, чтобы спасти космонавта, который не может вернуться на Землю по медицинским показаниям. В стенах МКС было отснято в общей сложности около 40 минут экранного времени фильма.
После приземления актриса призналась, что почувствовала грусть: «На самом деле у меня немножко грустное настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней - это много, а уже когда всё заканчивалось, не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только»
.
Прямую трансляцию приземления вёл Роскосмос. 19 октября Юлия и Клим дадут первую пресс-конференцию после своего полёта.
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