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Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю

17 октября
2021 год

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17 октября 2021
17 октября в 7.35 по московскому времени актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий успешно приземлились в степи Казахстана на борту космического корабля «Союз МС-18».

Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю

Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю

Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю

«Киноэкипаж» встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По словам Рогозина приземление прошло на «твердую пятёрку» - обошлось без нештатных ситуаций и корабль не упал на бок. Самочувствие участников полёта медики оценили как хорошее.
Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 суток, снимая фильм под рабочим названием «Вызов». Актриса играет врача, вызвавшуюся лететь на орбиту, чтобы спасти космонавта, который не может вернуться на Землю по медицинским показаниям. В стенах МКС было отснято в общей сложности около 40 минут экранного времени фильма.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю

После приземления актриса призналась, что почувствовала грусть: «На самом деле у меня немножко грустное настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней - это много, а уже когда всё заканчивалось, не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только».
Прямую трансляцию приземления вёл Роскосмос. 19 октября Юлия и Клим дадут первую пресс-конференцию после своего полёта.
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Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю фотографии
Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю фотографии
Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю фотографии
Юлия Пересильд и Клим Шипенко успешно вернулись на Землю фотографии
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