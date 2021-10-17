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«Так жить интереснее»: Александр Петров о вере в инопланетян и другие вселенные

17 октября
2021 год

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17 октября 2021
Сейчас в кинотеатрах можно увидеть новую актёрскую работу Александра Петрова «Человек божий». Фильм Елены Попович повествует о судьбе Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. В недавнем интервью журналу «ОК!» Петров признался, что тема высших сил и мистики ему крайне близка.

«Так жить интереснее»: Александр Петров о вере в инопланетян и другие вселенные
фото: Александр Петров в фильме «Человек божий»

«Я из тех людей, которые верят в другие вселенные. Мне это дико интересно. Я смотрю много документальных фильмов обо всем, что связано с мистификацией, инопланетянами, космосом. Сжираю всё. Даже если понимаю, что меня пытаются обмануть, меня это несильно расстраивает. Потому что так жить интереснее. Плюс у меня развита интуиция, и иногда решения, которые я принимаю, вначале кажутся нелогичными, но… ноги сами туда идут. Как это объяснить? С чего вдруг возникает ощущение, что тебя туда кто-то толкает или, наоборот, кто-то тебя предостерег, сберег, спас? Не зря же говорят, что мы используем свой мозг всего на несколько процентов. Да возьми хотя бы сны: куда мы уходим? куда погружаемся? Как не верить в другие миры, если мы видим сны», - отметил актёр.

Также Петров признался, что он абсолютный фаталист. Он верит в некие узелки судьбы – в то, что некоторые события предопределены. Актёр убедился в этом на собственном опыте.

«Например, как я в институт поступал. Приехал в Москву, пришел в ГИТИС — и поступил. Вся мастерская и Хейфец удивились: человек поступает только в один театральный институт. Обычно же все пытаются поступить везде. А тут другое. Тут ты приходишь и чувствуешь, это твои стены, ты должен здесь учиться. Я так и объяснил Хейфецу: стены мои. Чувство. Наверное, по-другому никак. Если у артиста это не обострено, ему сложно в профессии. Тут нельзя быть математиком. В профессии режиссера, возможно, да, но и там без чувств не обойтись», - рассказал Петров.

«По моему мнению, артист — это человек без кожи. Если ты обретаешь эту броню, на тебя становится неинтересно смотреть. В кино интересно смотреть на человека, который стоит у края. А если у него, как говорил Хейфец, «теплая попка», зрителю неинтересно».
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Александр Петров (IV)Леонид Хейфец

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«Так жить интереснее»: Александр Петров о вере в инопланетян и другие вселенные фотографии
«Так жить интереснее»: Александр Петров о вере в инопланетян и другие вселенные фотографии
«Так жить интереснее»: Александр Петров о вере в инопланетян и другие вселенные фотографии
«Так жить интереснее»: Александр Петров о вере в инопланетян и другие вселенные фотографии
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