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«Конкуренция, конечно, есть»: Александр Петров о популярности Юры Борисова

18 октября
2021 год

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18 октября 2021
Ещё некоторое время назад имя Александра Петрова звучало из каждого утюга. Теперь на этом поприще его потеснил Юра Борисов. Он мелькает на больших экранах не только в России, но теперь и на международных кинофестивалях, представляя сразу несколько лент со своим участием. В недавнем интервью журналу «ОК!» Александр Петров оценил талант Борисова, однако признался, что отрицать факт конкуренции было бы глупо.

«Конкуренция, конечно, есть»: Александр Петров о популярности Юры Борисова

«Я очень ценю Юру, очень за него горд, рад и… конкуренция, да, конечно, есть. Если я скажу, что не хочу поехать на международный фестиваль, я тебе совру. Все хотят попасть на Каннский кинофестиваль. Все хотят попасть на Венецианский кинофестиваль. Все хотят, чтобы про них говорили. Если бы человек этого не хотел, он никогда в жизни не пошел бы в эту профессию. Он бы стал неизвестным хакером. А то, что Юра — большой артист, мне было понятно давно, со съемок «Т-34» и «Вторжения». И понятно было, что рано или поздно он бомбанёт», - сказал Петров.

По его мнению, в здоровой конкуренции нет ничего плохого. Она, наоборот, вдохновляет и побуждает к действию. И уже совсем скоро Петров будет готов снова выстрелить. «А я в танке. В засаде. И это здорово. Такое хорошее пацанство. Ну нельзя бесконечно всех удивлять. Сначала люди тобой довольны, потом люди недовольны, что тебя слишком много, критики про тебя всякое пишут… Так что я естественным образом ушел в тень (два фильма в год — не так много) — и готовлюсь стрельнуть изо всех орудий», - заявил актёр.
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персоны
Юра БорисовАлександр Петров (IV)
фильмы
ВторжениеТ-34

фотографии >>
«Конкуренция, конечно, есть»: Александр Петров о популярности Юры Борисова фотографии
«Конкуренция, конечно, есть»: Александр Петров о популярности Юры Борисова фотографии
«Конкуренция, конечно, есть»: Александр Петров о популярности Юры Борисова фотографии
«Конкуренция, конечно, есть»: Александр Петров о популярности Юры Борисова фотографии
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