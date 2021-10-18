«Конкуренция, конечно, есть»: Александр Петров о популярности Юры Борисова

Ещё некоторое время назад имя Александра Петрова
звучало из каждого утюга. Теперь на этом поприще его потеснил Юра Борисов
. Он мелькает на больших экранах не только в России, но теперь и на международных кинофестивалях, представляя сразу несколько лент со своим участием. В недавнем интервью журналу «ОК!»
Александр Петров оценил талант Борисова, однако признался, что отрицать факт конкуренции было бы глупо.
«Я очень ценю Юру, очень за него горд, рад и… конкуренция, да, конечно, есть. Если я скажу, что не хочу поехать на международный фестиваль, я тебе совру. Все хотят попасть на Каннский кинофестиваль. Все хотят попасть на Венецианский кинофестиваль. Все хотят, чтобы про них говорили. Если бы человек этого не хотел, он никогда в жизни не пошел бы в эту профессию. Он бы стал неизвестным хакером. А то, что Юра — большой артист, мне было понятно давно, со съемок «Т-34» и «Вторжения». И понятно было, что рано или поздно он бомбанёт»
, - сказал Петров.
По его мнению, в здоровой конкуренции нет ничего плохого. Она, наоборот, вдохновляет и побуждает к действию. И уже совсем скоро Петров будет готов снова выстрелить. «А я в танке. В засаде. И это здорово. Такое хорошее пацанство. Ну нельзя бесконечно всех удивлять. Сначала люди тобой довольны, потом люди недовольны, что тебя слишком много, критики про тебя всякое пишут… Так что я естественным образом ушел в тень (два фильма в год — не так много) — и готовлюсь стрельнуть изо всех орудий»
, - заявил актёр.
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